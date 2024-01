Im Baby-Glück: Jana und Thore Schölermann erwarten ihr zweites Kind

Familienzuwachs bei Jana (36) und Thore Schölermann (39): Die Schauspielerin und der "The Voice of Germany"-Moderator erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das verkündete das Paar am Sonntagabend (14. Januar) mit einem gemeinsamen Instagram-Post.

"Ab jetzt wird unser Leben noch bunter", heißt es zu dem Foto, das die beiden auf einem bunten Boden liegend und sich an den Händen haltend zeigt. In der Mitte sitzt die zweijährige Tochter Ilvi, neben dem Mädchen liegt ein Schwangerschaftstest. Jana Schölermann hat eine Hand auf ihren Babybauch gelegt.

Seit 2019 verheiratet

Jana und Thore Schölermann lernten sich 2010 am Set der Serie "Verbotene Liebe" kennen, in der sie beide mehrere Jahre lang zu sehen waren. Im September 2019 heiratete das Paar. Im Dezember 2021 wurde die gemeinsame Tochter geboren.