Im Dirndl zum Coachella 2023: GNTM-Jurorin Heidi Klum begeistert mit schrillem Outfit!

Das Wichtigste in Kürze Das Coachella-Festival 2023 ist am 23. April zu Ende gegangen.

Seit 1999 pilgern jedes Jahr hunderttausende Besucher:innen nach Kalifornien und damit gehört es zu den größten Festivals weltweit.

Auch Heidi Klum machte einen Abstecher auf das Coachella und fiel wie so oft mit ihrem sorgfältig ausgesuchten Outfit auf.

Heidi Klum treibt nicht nur die Nachwuchssuche in der Mode-Branche voran, auch sie selbst weiß sich gekonnt in Szene zu setzen. Beim diesjährigen Coachella zog der Model-Scout wieder sämtliche Blicke auf sich und brachte mit ihrem Outfit etwas von ihrer deutschen Heimat nach Kalifornien.

Heidi Klum im Dirndl sorgt für Begeisterung bei Fans

Supermodel Heidi Klum ist bekannt dafür, mit kuriosen und künstlerisch aufwendig gestalteten Outfits aufzufallen. Zu ihrer eigenen Halloween-Party im vergangenen Jahr beispielsweise hatte sie sich als menschengroßer Wurm verkleidet und damit für humorvolle Schlagzeilen gesorgt. Auch beim Coachella darf die 49-Jährige natürlich nicht fehlen und sorgte dieses Jahr mit einer eleganten Tracht aus der deutschen Heimat für Blitzlichtgewitter.

Im Clip: Alle Infos zu Heidi Kums Coachella-Look

Ganz so traditionell muss es für Heidi Klum dann aber auch nicht sein. Mit einem kurzen Rock und weitem Ausschnitt hat sie ihr Dirndl ordentlich gepimpt und die Tracht in einen absoluten Hingucker verwandelt. Das sehen offenbar auch ihre Fans bei Instagram so. Ein Nutzer kommentiert beispielsweise: "Endlich! Die Tore haben sich wieder geöffnet, um unsere Queen anzupreisen!" Ein anderer findet: "Heidi, Du bist eine absolut bezaubernde Frau."

Mit im Schlepptau hatte Heidi Klum auch drei ihrer Kinder, die sie am zweiten Festivalwochenende begleiteten. Ihre beiden Söhne Henry und Johan wussten dabei, sich etwas zurückzuhalten und ihrer Mutter nicht die Show zu stehlen. Mit lässigen Outfits bestehend aus Shirt, Pulli und Jeans waren sie die perfekte Fashion-Untermalung. Doch Heidis Mini-Dirndl war nicht ihr einziges Outfit an den Tagen: Zuvor präsentierte sie sich bereits mit verspielten Pilzohrringen, einer cremefarbigen Bluse und schicker Hose. Einfach cool!

Coachella-Festival: Das waren die Highlights in diesem Jahr

Das Coachella Valley Music and Arts Festival, auch einfach nur unter Coachella bekannt, zieht jedes Jahr hunderttausende Feierwütige an, die zur Musik von absoluten Superstars tanzen und vor einer traumhaften Kulisse Party machen. Das diesjährige Lineup wurde von Bad Bunny, Frank Ocean und BLACKPINK angeführt. Aber auch Bands und Musiker:innen wie Charli XCX, Gorillaz, Rosalía, Björk und Burna Boy gaben ihre Hits zum Besten. Außerdem mit am Start: Calvin Harris, WILLOW und YUNGBLUD.

Am Ende des zweiten Festivaltages räumen Arbeiter und Helfer die Überreste der Partymeute weg. © REUTERS

Die Superlative der Musik-Festivals findet seit 1999 jedes Jahr an der kalifornischen Küste in Indio im Coachella Valley statt. Im Jahr 2012 begannen die Veranstalter damit, das Festival auf zwei Wochenenden zu strecken, an denen allerdings immer dieselben Künstler:innen auftreten. Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Festival 2018, als Superstar Beyoncé als erste schwarze Musikerin den Headline-Auftritt übernahm. Die Sängerin widmete ihren Act 100 schwarzen Musiker:innen, Sänger:innen und Tänzer:innen, die stellvertretend Themen wie Rassismus und Diskriminierung in den Mittelpunkt rücken sollten.

Im vergangenen Jahr zählten die Performances von Sänger:innen und Bands wie Billie Eilish, Harry Styles, Swedish House Mafia und The Weeknd zu den musikalischen Highlights des Coachella-Festivals. Über das Lineup für 2024 ist bisher allerdings noch nichts bekannt. Auch wann genau die nächste Ausgabe stattfinden wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Sehr wahrscheinlich aber wird Couchella wieder im April 2024 die Tore für Besucher:innen und Promis öffnen.