Mit diesen Schnappschüssen bringt das russische Supermodel Irina Shayk ihre Follower ins Schwitzen: Oben ohne räkelt sie sich verführerisch am Strand - und ausgerechnet ihr Ex soll die Bilder gemacht haben!

Wenn Irina Shayk etwas gut kann, dann ist es sich reizvoll in Szene zu setzen - das beweist das 37 Jahre alte Supermodel nun mit ein paar besonders sexy Grüßen aus dem Urlaub. Via Instagram teilt die Werbeikone ein paar Fotos vor einer malerischen Felsenkulisse am Strand. Dabei trägt Irina lediglich Schuhe mit Söckchen und einen schwarzes Bikinihöschen. Ihren Busen verdeckt die Laufstegschönheit lediglich mit ihren Händen. Und kein Geringerer als ihr Ex Bradley Cooper soll hier den Hobbyfotografen gespielt haben!

Auf diese Idee brachte Irina zumindest einige ihrer Follower mithilfe ihrer Post-Caption. Darin schreibt sie "Fotos von LB", woraufhin sich ein aufmerksamer User sicher ist: "Fotos von LB? Das heißt Leonard Bernstein = Bradley Cooper in seinem neuen Film". Tatsächlich ist der 48-Jährige ab September in der Biographie namens "Maestro" als Komponist, Dirigent und Pianist Leonard Bernstein zu sehen. Wer allerdings einen Blick in die Instagram-Story von Irina geworfen hat, bekam auch ohne Detektivfähigkeiten seine Antwort - dort teilte sie nämlich eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihres Verflossenen im Kayak. Doch was bedeutet das nun?

Nach Oben-Ohne-Fotos im Urlaub: Gibt es ein Liebes-Comeback bei Bradley Cooper und Irina Shayk?

Dem US-amerikanischen Portal "Page Six" liegen Paparazzi-Aufnahmen aus dem gemeinsamen Italienurlaub vor, auf denen das einstige Hollywoodtraumpaar sehr vertraut wirkt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lea de Seine genossen die beiden unter anderem eine idyllische Bootsfahrt. Das Supermodel und der Filmstar waren von 2015 bis 2019 zusammen und pflegen seit ihrer Trennung ein freundschaftliches Verhältnis - bereits 2022 urlaubten sie gemeinsam in der Karibik. Ob man auf den aktuellen Aufnahmen also mehr sieht als einfach nur zwei Menschen, die sich weiterhin platonisch nahestehen? Fraglich.

Erst vor wenigen Wochen machten Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen Irina und Football-Legende Tom Brady die Runde. Der Ex-Mann von Modelkollegin Gisele Bündchen soll sowohl in Los Angeles als auch London bereits mehrere Nächte mit Irina verbracht haben - Paparazzi fotografierten sie unter anderem heftig turtelnd in seinem Rolls Royce und dabei, wie sie sich heimlich durch den Seiteneingang in ein Londoner Luxus-Hotel schlichen. Für Fans bleibt nun also abzuwarten, ob Irina bald offiziell verkündet, für wen ihr Herz aktuell wirklich schlägt.