"In allen Häusern gibt es Geister": Spukt es bei den Royals?

Diese Meldung könnte nicht zum besseren Zeitpunkt kommen. Wie in einer neuen Doku behauptet wird, spukt es bei den Royals! Unter anderem sollen sowohl Kate und William, als auch sein Bruder Harry und die verstorbene Königin Elizabeth bereits Erfahrungen mit Geistern gemacht haben.

Diese Geister sollen die Royals heimsuchen

Der Historiker Richard Felix (75) gilt als Experte für paranormale Phänomene. In dem Dokumentarfilm "The King of UFOs" berichtet er über den angeblichen Spuk im britischen Königshaus:

Auf all ihren Grundstücken wimmelt es von Geistern, sie wissen es und haben es gesehen! Historiker Richard Felix

👻 Die verstorbene Königin Elisabeth II. soll in der Bibliothek im Schloss Windsor Bekanntschaft mit ihrer 1603 verstorbenen Namensvetterin Königin Elizabeth I. gemacht haben. Auch der jetzige König Charles und sein Großvater Georg VI. sollen Elizabeth I. schon mal begegnet sein.

👻 Auch im Herrenhaus Anmer Hall, dem Wohnsitz von Kate, William und ihren Kindern George, Charlotte und Louis soll es eine paranormale Präsenz geben. Dieses Mal allerdings keine ehemalige Königin und Ur-Ahnin, sondern der Geist eines katholischen Priesters, der wegen Hochverrat hingerichtet wurde.

👻 Schon beim Bezug des Herrenhauses habe man die damals frisch Vermählten vor dem Geist gewarnt. William soll recht unbeeindruckt gewesen: "Kein altes Haus wäre vollständig ohne einen Geist, oder?"

👻 Sein Bruder Prinz Harry scheint da schon etwas empfänglicher zu sein. In seiner Biografie "Reserve" erzählt er, dass er schon mehrmals ein Medium aufgesucht habe, um Kontakt zu seiner Mama Lady Diana herzustellen.

