Erst kürzlich haben die beiden TikTok-Zwillinge Lisa und Lena ihre berufliche Trennung bekannt. Die beiden wollen sich zukünftig mehr auf ihre eigenen Solo-Projekte konzentrieren. Jetzt macht Lena erneut Schlagzeilen. Denn sie macht ein ehrliches Geständnis über ihren Körper...

Lena ist bereits für ihren lässigen Oversize-Look bekannt. XXL- Pullis und Schlabber-Shirts, weite Cargo-Jeans: Das ist voll Lenas Style und dafür wird sie auch von vielen gefeiert. Doch jetzt verrät der Social Media-Star, dass hinter ihren weiten Klamotten mehr steckt als ein Modegeschmack für Oversize. Die Content Creatorin empfindet sich als zu schlank. "Ich möchte nicht, dass Leute meinen Körper sehen", teilte sie ihren über 20 Millionen Instagram-Followern in einer Instagram-Story laut dem Portal Promiflash mit. "Ich bin da ein bisschen unsicher, weil ich meiner Meinung nach etwas zu dünn bin." Deshalb trage sie auch nur sehr selten enganliegende Kleidung, weil sie sich darin "wie eine Giraffe" fühle.

Lässige Outfits dominieren auch Lisa und Lenas jüngste Kollektion

Dass Lena eher zu weiten Outfits greift, wurde auch im Film "Get Up" deutlich, in dem die Schwestern im Juni ihr großes Kino-Debüt gaben. Im Zusammenhang mit dem Film über eine Skater-Clique launchten die TikTok-Twins mit Peek & Cloppenburg Düsseldorf eine exklusive Kollektion. Die Looks variieren innerhalb zwischen einer Workwear-Ästhetik mit College-Jacken und Cargo-Jeans bis hin zu verspielteren Vintage-Styles wie Blouson-Jacken und verwaschenen Jeans-Shorts. Es sind bequeme, weite Stücke.