Komplett nackt: Mit diesem Instagram-Bild schockiert Halle Berry ihre Follower

Das Wichtigste in Kürze Oscar-Preisträgerin Halle Berry schockiert ihre Follower auf Instagram mit einem besonders freizügigen Foto.

Die Star-Schauspielerin präsentiert sich darauf komplett entblößt.

In den Kommentaren reagieren die Nutzer und Nutzerinnen mit gemischten Gefühlen.

Anzeige

Halle Berry macht es sich aktuell im Urlaub gemütlich. An der entspannten Zeit lässt der Hollywood-Star auch seine Fans teilhaben. Auf einem Bild, das sie in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, steht die 56-Jährige nackt auf einem Balkon - was nicht jedem gleichermaßen gefällt.

Ein Anblick, der Frauen- und Männerherzen zu gleichen Teilen höherschlagen lässt: Auf ihrer Instagram-Seite zeigt sich Halle Berry so freizügig wie sonst nur selten. In einem ihrer neusten Post gewährt sie tiefe Einblicke in ihren Urlaubsalltag und zieht damit nicht nur positive Reaktionen an.

Freizügiges Foto: So reagiert das Internet

Total cool und entspannt posiert sie auf dem Balkon ihres Urlaubsanwesens. Mit offenen, langen Haaren und einem müden Ausdruck im Gesicht nippt sie genüsslich an ihrem Weinglas. Splitterfasernackt lehnt sie sich leicht über das Geländer, das geschickt gewisse Teile ihres Körpers verdeckt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Doch die ganze nackte Haut sorgt nicht bei jedem Fan für Jubelschreie. Während manch ein Nutzer der Meinung ist, dass sich der Hollywood-Star mit seinen 56-Jahren in dem Körper alles andere als verstecken braucht, sieht manch anderer nur einen plumpen Schrei nach Aufmerksamkeit hinter dem Blankziehen.

Stell dir vor, Du bist in deinen 50ern und postet immer noch Nacktbilder, um während deiner Wechseljahre Aufmerksamkeit zu erhaschen, wenn Du eigentlich mit deinen Enkelkindern Zeit verbringen solltest. In Würde Altern ist wohl nicht mehr angesagt. Ein Kommentar auf Instagram

Anzeige

Anzeige

Fans nehmen Halle Berry vor Hass in Schutz

Eingefleischte Fans wollen den Spott und die Häme wiederum nicht unkommentiert stehen lassen und werfen sich schützend vor ihr Idol. Eine Nutzerin schreibt beispielsweise: "Du siehst wunderbar aus! Vielleicht sollten einige Leute mit ihrer Negativität mal ein paar deiner Fitness-Routinen ausprobieren. Dann müssten sie auch nicht so neidisch sein."

Ob Neid oder nicht, die Schauspielerin Halle Berry scheint die Gemüter mit ihrem heißen Urlaubsgruß definitiv zu erhitzen. Auf die polarisierenden Kommentare dürfte die 56-Jährige ohnehin nicht viel geben, ist es doch vor allem eine Meinung, die sie mit Sicherheit interessiert: Die von Lebensgefährten Van Hunt, mit dem sie seit 2020 offiziell zusammen ist.