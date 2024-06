Internet-Stars auf Joyn: "Die Rinos", "The Race" und "Behind The Feed"

Einst belächelt, sind Youtuber:innen, Instagram- oder TikTok-Stars längst zu einer festen Größe in der Entertainment-Landschaft geworden und gerade unter jungen Leuten oft beliebter als mancher TV-Star. Kein Wunder, dass viele nun auch auf Fernsehsendern und Streaming-Diensten Karriere machen. Diese Formate mit deinen liebsten Internet-Stars gibt es auf Joyn.

Fernsehen, Streamingdienste oder Social Media? Die Zeiten, in denen eine klare Trennschärfe herrschte, sind vorbei. Die Grenzen verschwimmen. Heutzutage präsentieren sich auch TV-Sender auf YouTube, Instagram und TikTok - und umgekehrt Influencer:innen in klassischen Formaten. Diese Online-Stars findest du auf Joyn!

"The Race"

Dating? Harmlos! Es sind derzeit Survival-Shows, die super angesagt sind: Eins der aktuellsten Beispiele: "The Race"! Produziert hat es mit David Heinrichs (25) einer der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands (Kanal: "Dave", 1,11 Millionen Abos, Stand 26. Juni 2024) in Zusammenarbeit mit Joyn.

Die Idee zum Projekt hatte der "7 vs. Wild"-Teilnehmer bereits vor zehn Jahren - nun endlich war es so weit: Gemeinsam mit vier weiteren, noch nicht ganz so bekannten, aber action-erfahrenen Content Creators wird er ohne Geld und Handy irgendwo in den Gassen der marokkanischen Stadt Tanger ausgesetzt. Dann trennen sich die Wege und alle müssen versuchen, es so schnell wie möglich nach Köln zu schaffen. Laurens (Kanal: "Life of Laurens"), Daniel Ngl (25, "Daniel Ngl"), Brian Jakubowski ("Das Leben des Brian"), Jovan Uljarevic ("Jovan Uljarevic") oder Dave - wer wird als Erster dort ankommen ...?

"Mitarbeiter des Monats"

Der Webproduzent Sascha Hellinger (29) betreibt auf YouTube die Kanäle "unsympathischTV" (2,78 Millionen Abos, Stand 26. Juni 2024), "Sascha Hellinger" (668.000 Abos, Stand 26. Juni 2024) und "MehrAnzeigen" (841.000 Abos, Stand 26. Juni 2024). Nun bewirbt er sich in sechs Ländern und sechs Jobs als "Mitarbeiter des Monats", so der Titel der Joyn-Show. Worum es genau geht, erfährt er stets erst vor Ort - und muss dann oft ganz schön schlucken.

In Stuttgart mogelt er sich als Praktikant im Auktionshaus durch. In Wien muss er in der Kanalisation buchstäblich Sch**ße schaufeln. In Montpellier versucht er sich als Feuerkünstler, in den Pyrenäen Andorras als Bergführer. In London wiederum wird er zum königlichen Butler geschult, und in Lettlands Hauptstadt Riga darf er sich als Heavy-Metal-Sänger auf der Bühne austoben - nicht ohne vorher den Song dafür selbst schreiben zu müssen!

"Bulletproof - Die Challenge"

Gleich 15 Influencer:innen und Athlet:innen lädt der YouTuber und Ex-Soldat OttoBulletproof (730.000 Abos, Stand 26. Juni 2024)) in die nach ihm benannte Wettkampf-Show "Bulletproof - Die Challenge" ein. 48 Stunden lang müssen diese in fünf Dreier-Teams schweißtreibende Aufgaben bestreiten und dabei Teamgeist, Ausdauer und Willenskraft beweisen. Dabei orientiert sich das Format an den Ausbildungsinhalten der Bundeswehr.

Im "Team Streamer" kämpfen Maximilian "Trymacs" Stemmler, Nicolas "How To Be Human" Stemmler und Ronny Berger; im "Team Schlappen" Jan "Schlappen" Paff und Dwayne "Schlappen" Brinkmann von "Freerunning Schlappen". Und "Team YouTube" besteht aus David "Dave" Heinrichs, Max Pane sowie dem Ex-NFL-Spieler Aaron Donker. Daneben gibt es das "Team MMA Spirit" mit Max Coga, Katharina Dalisda und Patrick Vespazian sowie das "Team Ninjafit" mit Arleen Schüßler, Benedikt Sigmund und Keno Ruest.

"Die Rinos"

Auch in diesem Format ist Sascha Hellinger von "unsympathischTV" (siehe "Mitarbeiter des Monats") mit an Bord, außerdem sein Kumpel und Geschäftspartner Nicolas "Nico" Lazaridis (29, "inscope21", 2,75 Millionen Abos, Stand 26. Juni 2024), Model und Influencer Marc Eggers (37, 295.000 Instagram-Fans, Stand 26. Juni 2024) sowie die Streamer Sebastian Meyer (31, "Rewinside", 3,39 Millionen Abos, Stand 26. Juni 2024) und Tim Gabel (29, 778.000 Abos, Stand 26. Juni 2024). Zu fünft stürzen sie sich auf herausfordernde Aufgaben wie "Wir übernehmen einen Club", "Wir lassen uns von Senior:innen bewerten" oder "Wir treten am Ballermann auf". Klar, dass dabei immer mal wieder was gehörig schiefgeht ...

"Behind the Feed"

Alles Glamour oder was? Die Reality-Doku-Reihe "Behind the Feed" verspricht einen Blick hinter die Kulissen des Influencer-Daseins. Sie begleitet fünf Social-Media-Stars durch ihren Alltag und zeigt unter anderem, wie viel Arbeit hinter deren vermeintlichem Luxus-Leben steckt. Kleine Dramen natürlich inklusive!

Mit von der Partie: Zweifach-Mama Paola Maria (30, 1,71 Millionen Abos, Stand 26. Juni 2024), Beauty-und Selbstliebe-Expertin Nihan Sen (33, "Nihan", 865.000 Abos, Stand 26. Juni 2024), LGBTQIA+-Aktivist Marvyn Macnificent (31, 997.000 Abos, Stand 26. Juni 2024), Lifestyle-Vloggerin und Sängerin Naomi Jon (27, 3,17 Millionen Abos, Stand 26. Juni 2024) und Fashion-Influencer Hendrik Giesler (30, 539.000 Instagram-Follower, Stand 26. Juni 2024).

"#offline im Wald"

Was tut eine Drag Queen im Wald? Na klar, sie lädt sechs Influencer:innen zu einem Pfadfindercamp ein. Eine Woche lang müssen sich die in Sachen Natur recht unerfahrenen Content Creator:innen unter der Campleitung von Candy Crash (27) handylos Herausforderungen stellen. Was viele nicht wissen: Die schillernde Kunstfigur war einst tatsächlich jahrelang Pfadfinderin! Bei unterschiedlichen Challenges wie Bogenschießen oder Bäume-Erklettern müssen sich die Teilnehmenden Abzeichen erspielen, um sich so fürs große Finale zu qualifizieren.

Der Aufgabe stellen sich Social-Media-Star Leon Content (23, 2 Millionen TikTok-Follower:innen, Stand 26. Juni 2024), Instagramerin Sandra Safioluv ("Selfiesandra", 24, 712.000 Follower, Stand 26. Juni 2024), "Masters of Dance"-Gewinner Patrick De Souza Campelo Feldmann ("patroX", 34, 529.000 Instagram-Follower, Stand 26. Juni 2024), Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth ("nathalie_bw", 27, 1 Million Instagram-Follower:innen, Stand 26. Juni 2024), Ex-"Love Island"-Teilnehmer Amin Elkach (32, 1,2 Millionen Instagram-Fans, Stand 26. Juni 2024) und Ex-"Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Klaudia Giez (27, 312.000 Instagram.Follower:innen, Stand 26. Juni 2024).

