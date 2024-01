Iris Klein: "Kann keinem Mann mehr vertrauen"

Also doch. Iris Klein (56) und ihr Freund Mr. T (50) haben sich getrennt. Klein bestätigte auf ihrem Instagram-Kanal, was viele ihrer Fans schon länger befürchteten. Jetzt gibt es neue Sorgen: Hat Iris Klein die Lust auf die Liebe verloren?

Bei einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem Instagram-Kanal (551.000 Follower, Stand 10. Januar, 12:15 Uhr) verkündete Iris Klein vor wenigen Tagen: "Wir haben uns beide für getrennte Wege entschieden, weil wir beide einfach gemerkt haben, dass wir zu verschieden sind und nicht das Gleiche wollen." Damit ist das Liebeskapitel Mr. T offiziell abgehakt. Der Zwei-Meter-Hüne, der das nach dem Trennungsschock von Peter Klein (56) gebrochene Herz von Iris dauerhaft kitten sollte, ist Geschichte. Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, aber eine einvernehmliche. Der "Bild"-Zeitung verriet Klein, beide hätten lange darüber geredet und "sind nicht im Bösen auseinandergegangen."

Viele Fans hatten schon mit dem Schlimmsten gerechnet, nachdem Klein vor Weihnachten gemeinsame Bilder vom Instagam-Account gelöscht hatte.

Im Clip: Iris Klein packt über die Trennung von Mr. T aus

Iris Klein will sich "für niemanden mehr verändern"

Am Ende waren sie zu verschieden. Und ihre Erwartungen an die Beziehung auch. "Ich wollte eher etwas Festes und er eher was Lockeres", beschrieb Klein das Dilemma im "Bild"-Interview und stellte klar, dass die Trennung nichts damit zu tun habe, dass es bei "Promi Big Brother" zu einem tränenreichen Wiedersehen und einer "Ansatz-Versöhnung" zwischen Iris und ihren angeblich untreuen Ehemann Peter (56) gekommen war.

Der wiederum, so mutmaßt Iris Klein, könne dafür verantwortlich sein, dass sich ihre Einstellung zur Liebe verändert habe. "Vielleicht bin ich einfach so geworden, dass ich sage, ich kann keinem Mann mehr vertrauen. Vielleicht ist in mir was kaputtgegangen, und ich gestehe mir das jetzt erst ein", offenbarte sie in dem Interview. Jedenfalls, so Klein weiter, habe sie von Beziehungen erst mal die Nase voll:

Ich habe gar keine Lust mehr darauf. Ich will mich für niemanden mehr verändern. Iris Klein, , 2023

Iris Klein gesteht: "Ich weiß, dass etwas in mir kaputt ist"

In einer weiteren Instagram-Story räumte Klein aber auch eigene Schwächen ein: "Ich weiß ja auch, dass ich nicht einfach bin und etwas in mir kaputt ist. Damit wird wahrscheinlich kein Mann in meinem Leben mehr klarkommen. Ich bin einfach viel zu emotional."

Immerhin: "Dieses Mal tut es nicht so weh, so wie es bei Peter wehgetan hatte", meinte Klein zu "Bild". "Die Trennung von Peter war ein Schlag mit der Bratpfanne ins Gesicht. Dieses Mal komme ich ganz gut damit klar." Vielleicht auch deshalb, weil die Klein-Beziehung nach fast 20 Jahren Ehe mit einem Paukenschlag zerbarst, während die Liebe zu Mr. T nicht einmal ein Jahr währte.