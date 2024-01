Iris Klein: Nach "Promi Big Brother" hat sie sich von ihrem Freund Mr. T getrennt

Iris Klein (56) ist wieder solo. Auf Instagram bestätigt die Katzenberger-Mama die einvernehmliche Trennung von ihrem Freund Mr. T. Sie befürchtet, für die Männerwelt zu emotional zu sein.

Anzeige

So verkündet Iris Klein das Liebes-Aus

Auf ihrem Instagram-Kanal veranstaltete die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin nun eine Fragerunde. Ein:e Follower:in fragte die 56-Jährige, ob sie noch mit Mr. T zusammen sei. So hatte Iris Klein ihren neuen Partner, mit dem sie nach ihrer Trennung von Peter Klein (56) liiert war, stets nur genannt.

"Nein", so die eindeutige Antwort der Katzenberger-Mama. "Nach langem Hin und Her" hätten sich beide für "getrennte Wege entschieden". Sie hätten gemerkt, dass sie zu verschieden waren "und nicht das Gleiche wollten". Es geht beiden laut Iris Klein gut mit der Entscheidung. "Jeder Mensch hat eben andere Prioritäten im Leben", schloss sie.

Anzeige

Anzeige

Iris Klein: "Ich bin viel zu emotional"

Als ein Fan dann sein Mitgefühl bekundete, legte Iris Klein nach. "Manchmal ist es einfach für beide besser", schrieb sie. Dann brechen bei ihr die Dämme. "Ich weiß ja auch, dass ich nicht einfach bin und etwas in mir kaputt ist", so die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin. "Damit wird wahrscheinlich kein Mann mehr in meinem Leben klar kommen." Ihr Fazit: "Ich bin viel zu emotional". Dazu postete sie das Emoji eines Affen, der sich die Augen zuhält.

Auf Instagram äußerte ein weiterer Fan die Hoffnung, dass Iris Klein irgendwann noch ihren "Mr. Right" finden wird. Doch darauf hat die Reality-Darstellerin gerade keine Lust. So schrieb sie:

Ich glaube, dass ich lieber alleine bleiben möchte. Iris Klein, , 2023

Im Januar 2023 kam es zwischen Iris und Peter Klein zum Eklat. Während der Dreharbeiten zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" soll Peter Klein, der als Begleiter von Lucas Cordalis (56) in Australien war, mit Yvonne Woelke (42) fremdgegangen sein. Im Sommer 2023 präsentierte Iris Klein ihren Follower:innen dann Mr. T, dessen wahren Namen sie nie bekannt machte.