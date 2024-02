Ade Peter, ade Mr. T - hallo Männerwelt! Reality-TV-Darstellerin Iris Klein ist wieder auf dem Single-Markt und bereit für eine neue Liebe. Ob sie die in New York findet, wo sie kürzlich als Model über den Laufsteg schritt? Auf jeden Fall ließ sie sich hier ein bedeutungsvolles Wort tätowieren.

Die Dauer-Schlammschlacht mit Noch-Ehemann Peter (56) ist nach dem gemeinsamen "Promi Big Brother"-Auftritt Ende 2023 wohl Geschichte, ebenso die Kurzzeit-Liaison mit dem dubiosen Zweimeter-Mann Mr. T. Mit dem habe es "einfach nicht gepasst", lässt Reality-Star Iris Klein verlauten. Als Neu-Single erobert die Mama von Daniela Katzenberger (37) aktuell den Big Apple. Und mischt dabei als Model bei der New York Fashion Week kräftig mit!

Im Clip: Iris Klein ist bereit für einen neuen Mann

Der deutsche Reality-Star auf dem NYC-Catwalk

Richtig gelesen: Die für eine Laufsteg-Schönheit recht kleine 1,65-Meter-Frau präsentierte in der Metropole nach einem Auftritt im Herbst 2023 schon zum zweiten Mal extravagante Mode. Trotz des rutschigen Bodens machte sie ihre Sache gut, musste sich neben all den jungen Profis nicht verstecken.

Wie es überhaupt zu dem Auftritt kam? Nun, mit der Designerin Pia Bolte (49) ist die temperamentvolle Mittfünfzigerin seit zehn Jahren befreundet. Die habe sie schon länger gebeten, mal für sie zu modeln, erzählt Iris Klein in einem TV-Interview: "Sie hat mich schon öfter gefragt: 'Iris, hast du nicht mal Lust, auf die Fashion Show mitzukommen?' Ich hab das immer verneint! Hab gesagt: 'Nee, nee, komm, da sind doch tolle Models. Was will ich denn da dabei?'"

Symbolischer Körperschmuck

Aktuell stehen bei der Rheinland-Pfälzerin offenbar alle Zeichen auf Neuanfang und Neues wagen. Um das zu unterstreichen, ließ sie sich mit Freundin Pia ein Partner-Tattoo stechen: Der Schriftzug "Now" ziert nun ihre Hand, zu Deutsch "Jetzt". Ein klares Zeichen dafür, dass die Zeit des Zurückschauens vorbei ist und Iris Klein stattdessen den Moment leben und genießen möchte.

Offen für eine neue Liebe

Auch in Sachen Flirts: Sie habe gerade einen Typen kennengelernt, erzählte sie bei RTL: "Der schreibt schon am ersten Tag 'Baby' zu mir. 'Wo gehst du hin, Baby?'" Sie sei offen für einen neuen Mann: "Ich lass das Schicksal entscheiden. Wenn's so kommen soll und die Liebe kommt noch mal, der Amorpfeil trifft mich noch, vielleicht bin ich dann noch mal bereit."

Ob es allerdings der New Yorker "Baby"-Schreiber ist, der ihr Herz erobern wird, bleibt abzuwarten.