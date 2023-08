Isst Heidi Klum täglich nur 900 Kalorien? Sofía Vergara setzt sich für die GNTM-Chefin jetzt ein

Heidi Klum wurde auf Instagram vor wenigen Tagen gefragt, wie viel sie wiegt. Als das Supermodel ihr Gewicht verrät, fangen US-amerikanische Medien an zu spekulieren. Isst das Supermodel nur 900 Kalorien am Tag?

Im Video: So streitet Heidi Klum die Gerüchte um die 900-Kalorien-Diät ab

Sofía Vergara setzt sich für Heidi Klum ein

In einem Interview mit "Entertainment Tonight" kommen "America's Got Talent"-Moderator Terry Crews und die beiden Jurorinnen Heidi Klum und Sofía Vergara nun erneut auf das Gerücht zu sprechen, dass die GNTM-Chefin angeblich nur 900 Kalorien am Tag zu sich nimmt. Dabei nimmt "Modern Family"-Star Sofía Vergara ihre Kollegin in Schutz und sagt scherzend zu ihr:

Das kann nicht stimmen, du kommst doch in meine Garderobe, isst meine Sandwiches und anderes. Sofía Vergara, , 2023

Moderator Terry Crews kann da nur zustimmen. "Das glaube ich", sagt er in dem Interview.

Heidi Klum bezieht Stellung zu den Gerüchten

Heidi Klum (50) wehrt sich gegen böse Gerüchte aus der Presse. Die "Daily Mail" hatte berichtet, dass Heidi Klum angeblich nur 900 Kalorien am Tag zu sich nehme, um bei ihrer Traumfigur zu bleiben. Nach vier Kindern ist es bewundernswert, wie schlank das Model ist und wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt. Oft teilt sie Fotos oder Videos auf Instagram, wie sie völlig unbefangen und leicht bekleidet durchs Bild tanzt. Doch nachdem sie mit den Gerüchten der 900-Kalorien-Diät konfrontiert wurde, meldet sich Heidi nun direkt zu Wort.

Freunde hatten ihr wohl Artikel weitergeleitet, in denen das Diät-Gerücht verbreitet wurde. In einer Instagram-Story klärt die 50-Jährige auf:

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben meine Kalorien zählen musste. Glaubt nicht alles, was ihr lest. Ich zähle meine Kalorien nicht. Heidi Klum , 2023

Zuvor hatten sich Fans Sorgen um das Supermodel gemacht und fragten auf Instagram, ob sie denn gesund sei und genug wiege.

Heidi erklärte dabei dass sie sich nur sehr selten auf die Waage stelle. Doch nach einer Instagram-Fragerunde wog sie sich und zeigte im Bild ihre heimische Waage mit 62,5 Kilogramm. Damit liegt ihr BMI-Wert also im Normalbereich. Danach kamen dann aber die Gerüchte auf, dass Heidi Klum eben nur sehr wenig esse, um ihr Gewicht zu halten. Doch schon 2020 erklärte die blonde Schönheit in einem Interview mit dem "Red Magazine", dass sie einfach auf ihre Ernährung achte.

Am Anfang musste ich (bezüglich des Essens diszipliniert sein) und jetzt habe ich mich einfach so daran gewöhnt. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss einfach die richtigen Dinge auswählen. Denn dann kämpft man nicht mit sich selbst. Heidi Klum , 2020

Heidi Klum besteht auf eine Balance im Leben

Frans fragen die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin oft nach Tipps, wie sie ihre Figur bewahre. Heidi Klum schwört auf ein gesundes Frühstück mit drei pochierten Eiern in einer Hühnerbrühe. Das ist eine mineralhaltige Eiweiß-Mahlzeit, die gut sättigt. Doch auf Instagram zeigt sie auch immer mal wieder, dass sie gerne auch Burger oder Pommes isst. Die Balance ist ihr wichtig. Dazu gehört am Ende auch ein diszipliniertes Sportprogramm. Als Model musste sie schon früh damit anfangen, ihren Körper stets fit zu halten.

Doch Heidi muss sich nicht nur in Sachen Diät und Kalorien erklären. In der gleichen Fragerunde auf Instagram wurde Heidi Klum auch auf die Ehe mit ihrem Mann Tom Kaulitz (33) angesprochen. Ein Fan fragt, ob sie sich nicht manchmal wie die Mutter fühle, bei den 16 Jahren Altersunterschied. Auch dazu wehrt sich Heidi und sagt ganz offen, dass sie nie über den Altersunterschied nachdenke. Der werde ihr nur bewusst, wenn andere Leute darüber reden.