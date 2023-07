Ist es Selena Gomez? HIER küsst Zayn Malik eine Frau!

Die Gerüchteküche brodelt seit Monaten: Nachdem Selena Gomez und dem Chainsmokers-Star Andrew Taggart eine Romanze nachgesagt wurde, bandelte sie angeblich mit Zayn Malik an. Vor wenigen Tagen heizte ein süßes Foto die Gerüchteküche erneut an. Doch bei der Frau auf dem Bild handelt es sich nicht um Selena...

Doch nicht Selena: Diese Frau küsst Zayn Malik jetzt

Viele Fans wünschen sich, dass Zayn Malik und Selena Gomez ein Paar sind. Erst vor wenigen Tagen heizte ein Foto mit einer Blondine die Gerüchteküche erneut an. Da Selena aktuell blonde Haare trägt, dachten viele Follower:innen, dass sie die Dame auf dem Bild sein könnte.

Doch tatsächlich war nicht Selena die Frau, die mit Zayn Malik eng umschlungen für die Kamera posierte. Auf seinem Instagram-Kanal klärte der Sänger jetzt auf. Er teilte einen Teaser zum Musikvideo seines neuen Songs "Love Like This", in dem die Blondine von vorne zu sehen ist. In den Kommentaren unter dem Clip wird schnell deutlich, wie enttäuscht die Follower:innen sind. "Jeder dachte, es wäre Selena", "Oh schade, ich hatte gehofft, es wäre Selena" und "Es ist doch nicht Selena? Wow...", notieren nur drei von vielen User:innen unter dem Beitrag.

Auf TikTok postete Zayn einen weiteren Teaser, in dem es zwischen der Blondine und ihm ordentlich zur Sache geht. Die beiden küssen sich und wirken ein glückliches Paar.

Doch um wen handelt es sich bei der Blondine? Die Frau in dem Clip heißt Grace Dumdaw und wurde für Zayns neues Musikvideo engagiert. Tatsächlich ist sie schon seit Jahren ein Riesenfan von ihm und dürfte sich dementsprechend auch sehr über den gemeinsamen Videodreh gefreut haben. Auf TikTok schreibt sie zu einem Clip: "POV: Du bist von einem gestörten Fangirl im Alter von 15 Jahren zu Zayns Hauptdarstellerin in seinem neuen Musikvideo geworden und wurdest auf seinem Instagram gepostet."

Mysteriöses Instagram-Foto von Zayn Malik heizt Liebesgerüchte an

Auf Instagram sorgt ein neues Foto von Zayn Malik für viele Diskussionen. Er teilte einen Schnappschuss auf seinem Kanal, auf dem er total vertraut mit einer Blondine zu sehen ist. Da die Dame auf dem Bild blonde Haare hat, waren sich viele Fans sicher, dass es sich dabei nicht um Selena Gomez handeln kann. Immerhin ist ihre dunkle Mähne schon seit Jahren ihr Markenzeichen. "Okay, wer ist diese Frau?", schrieb etwa eine Followerin in den Kommentaren.

Wenn du dir das Foto ansehen willst, klicke im Instagram-Beitrag auf die zweite Slide:

Doch nun postete Selena Gomez eine ganze Reihe von neuen Aufnahmen auf ihrem Instagram-Kanal, auf denen sie blonde Haare hat! Kein Wunder also, dass viele Instagram-User:innen jetzt darüber spekulieren, ob die Dame auf Zayns Foto womöglich nicht doch die "Rare"-Interpretin sein könnte. Viele Fans sind sich sicher: Die beiden sind wohl doch ein Paar! "Wenn das nicht Selena ist...", "Ich nehme mein Like zurück, wenn das nicht Selena Gomez ist" und "Wieso glaube ich, dass das Selena ist", schreiben nur drei von zahlreichen Follower:innen unter dem Instagram-Beitrag des "One Direction"-Stars.

Selena Gomez folgt Zayn Malik plötzlich nicht mehr

Ist die Turtelei zwischen Selena Gomez und Zayn Malik schon wieder vorbei? Seit einigen Wochen folgt die Sängerin dem Musiker nicht mehr bei Instagram. Er folgt ihr aber noch weiterhin.

Doch damit nicht genug: Selena Gomez hat ihre Abonnenten-Liste sogar noch weiter aussortiert. So entfolgte sie unter anderem auch Zayns Ex Gigi Hadid und deren Schwester Bella, Dua Lipa und dem "Euphoria"-Star Zendaya. Aus welchem Grund sie so vielen VIPs nicht mehr folgt, ist bisher nicht bekannt.

Doch nicht Drew Taggart? Selena Gomez ist mit Zayn Malik unterwegs

Offenbar ist Selena Gomez' Flirt mit dem "The Chainsmokers"-Sänger Drew Taggart schon längst wieder Geschichte. Seit einigen Monaten machen Gerüchte die Runde, dass sie mit dem "One Direction"-Star Zayn Malik zusammen ist. Der Musiker folgt Selena sogar auf Instagram - und das, obwohl er insgesamt nur 18 Personen abonniert hat. Vor wenigen Wochen sollen die beiden sogar zusammen unterwegs gewesen sein! Auf TikTok ging ein Video viral, in dem eine Kellnerin einer Freundin schreibt, dass sie die beiden in einem New Yorker Restaurant bedient hat. "Erzähl mir, wie Selena Gomez und Zayn gerade Hand in Hand in das [Restaurant] gegangen sind und geknutscht haben", schreibt die besagte Freundin zu dem viralen Clip. Weder Selena Gomez noch Zayn Malik haben sich bisher aber zu den Gerüchten geäußert.

Auf der Suche nach dem Nageltrend fürs Frühjahr? Selena Gomez zeigt den Trend, der jedem steht.

Selena Gomez und Drew Taggart Hand in Hand in New York abgelichtet

In den vergangenen Wochen und Monaten brodelte die Gerüchteküche gewaltig. Wie verschiedene US-Medien berichteten, sollen die "Rare"-Interpretin und der "The Chainsmokers"-Sänger Drew Taggart miteinander angebandelt haben. Selena Gomez soll "kaum die Finger von" dem Sänger gelassen haben, wie beispielsweise "Us Weekly" online schrieb. Daraufhin tauchten sogar Bilder auf, die die beiden Hand in Hand zeigten.

Im Clip: Alle Infos zu Selena Gomez' Liebes-Wirrwarr

Wie unter anderem "TMZ" berichtet, wurden Selena Gomez und Drew Taggart händchenhaltend von Paparazzi abgelichtet, als sie gemeinsam ein Restaurant in der US-Metropole New York City verließen. Bei dem "Date" soll es sich bereits um das zweite in kürzester Zeit handeln. Tage zuvor hatten die 30-Jährige und der Musiker eine Bowlingbahn in New York besucht. Auch dort wurde das angebliche Paar von Paparazzi fotografiert.

Auf Instagram dementiert Selena Gomez Liebesgerüchte

Weder Drew Taggart noch Selena Gomez haben sich bisher zu den Gerüchten geäußert. Die 30-Jährige hatte jüngst in einer Instagram-Story erklärt, sie sei viel zu gerne alleine, und den Hashtag #iamsingle verwendet. Eigentlich lässt die Story, die mittlerweile nicht mehr verfügbar ist, keinen Raum für Spekulationen, trotzdem wollen die Liebesgerüchte nicht abbrechen.

Seit ihrer Trennung von Sänger Justin Bieber im Jahr 2018 und einer kurzen Romanze mit dem "The Weeknd"-Sänger Abel Makkonen Tesfaye, ist es eher ruhig geworden um das Liebesleben von Selena Gomez.

Bei der US-Show "Saturday Night Live" sagte Selena Gomez im Mai 2022 selbstironisch:

Ich möchte nur an das Universum weitergeben, dass ich an die Liebe glaube. Ich würde gerne sagen, dass ich nach meinem Seelenverwandten suche - aber an diesem Punkt würde ich jeden nehmen. Selena Gomez , 2022

