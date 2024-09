Ist GNTM-Star Nathalie Volk wieder Single? Frank Otto mit anderer Frau gesichtet

Seit rund acht Jahren führen GNTM-Star Nathalie Volk und Unternehmer Frank Otto eine On-Off-Beziehung. Nach einer kurzen Trennung fanden sie im März 2022 wieder zueinander und schienen überglücklich zu sein. Doch seit einigen Monaten werden immer wieder Trennungsgerüchte laut. Jetzt wurde Frank sogar mit einer anderen Frau erwischt!

Hat Frank Otto eine neue Partnerin?

Paparazzi-Bilder, die unter anderem der "Bild" vorliegen, zeigen den Millionär zusammen mit einer blonden Frau in einem Ryanair-Flieger. Laut Informationen der Zeitung flogen die beiden zusammen von Malaga nach Hamburg. Während des Flugs sollen sie gelacht und geflirtet haben. Angeblich strich die Blondine Frank sogar mehrmals durchs Haar.

"Bild" zufolge heißt Franks Begleitung Marleen und ist 30 Jahre alt. In den vergangenen Monaten wurden die beiden schon des Öfteren zusammen im Nachtclub "Slide" in Hamburg gesichtet. Doch was läuft da wirklich? "Sie hat Freunden mehrfach stolz davon erzählt, dass sie nun mit Frank zusammen ist", behauptet ein Insider. Über eine Sprecherin ließ Frank jedoch mitteilen, dass die beiden kein Paar seien und lediglich einen gemeinsamen Bekannten besucht hätten.

Haben sich Nathalie Volk und Frank Otto getrennt?

Ist zwischen Nathalie Volk und Frank wirklich alles aus? Die ehemalige GNTM-Kandidatin, die aktuell in Australien Medizin studiert, hat sich bislang nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert. Auf Instagram meldete sie sich zuletzt vor zwei Wochen bei ihren Fans (Stand 17. September, 14:55 Uhr) und teilte ein Selfie, auf dem sie lasziv in die Kamera blickt. Ob ein Statement folgt, bleibt abzuwarten.