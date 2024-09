Ist Marc Eggers der Glückliche? Bill Kaulitz spricht offen über Beziehung "zu einem Mann"

"Tokio Hotel"-Frontmann Bill Kaulitz ist wieder glücklich vergeben - doch an wen? Zuletzt wurde er auffällig oft mit Entertainer Marc Eggers gesichtet. Wurde aus dem einstigen Wiesn-Flirt jetzt Liebe?

Bill Kaulitz in Aktion: "The Voice of Germany" Joyn Schau dir Staffel 13. mit den Kaulitz-Twins als Juroren an

Bill Kaulitz: "Ich bin mit einem Mann zusammen."

+++ Update vom 23. September +++

Uh lala! Es war also doch etwas dran, an den Liebesgerüchten. Zuvor hatte Bill Kaulitz auf dem "Glückgsgefühle-Festival" in Hockenheim erklärt, dass er nicht mehr auf der Suche nach einem Partner sei.

Das liegt nicht etwa daran, dass er der Liebe abgeschworen hat. Nein, Bill ist frisch verliebt! In der neuen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills", den Bill gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom betreibt, werden die Musiker von einem Fan gefragt, wie sie ihre Partner:innen vorstellen - sie selbst würde von ihrem Freund als "seine Frau" bezeichnet werden, obwohl sie nicht verheiratet sind.

Höre in die Folge "Kaulitz Hills" rein Joyn In der Folge "Salz in der Wunde" spillt Bill the tea

Darauf hat Bill direkt eine Antwort - in der er zum ersten Mal wirklich seinen Beziehungsstatus anspricht: "Bei mir finde ich es schon schwer, weil ich ja mit einem Mann zusammen bin. Und wenn der jetzt sagt, das ist mein Freund, könnten die Leute auch denken, es ist mein Kumpel." Ganz nebenbei also macht Bill klar: Er ist happy vergeben! Doch an wen?

Zuletzt wurde er am Rande des "Glücksgefühle-Festivals" mit Marc Eggers gesichtet, mit dem er schon 2023 einen kurzllebigen Wiesn-Flirt hatte. Ist es jetzt also etwas Ernstes? Das hat Bill noch nicht bestätgt. Ob und wann er seinen neuen (oder alten?) Partner vorstellt - das ist noch ungewiss. Gewiss ist, dass man Bill schon lange nicht mehr so glücklich gesehen hat. Schön!

Geben sie ihrer Liebe eine zweite Chance? Bill gibt Statement ab

+++ Update vom 16. September +++

Die Liebes-Indizien verdichten sich weiter! Sind Bill Kaulitz und Marc Eggers wieder ein Paar? Am Wochenende spielte der 35-Jährige mit seiner Band Tokio Hotel auf dem "Glücksgefühle-Festival" am Hockenheimring. Doch nicht nur seine Performance sorgte für Aufsehen. Während des Konzerts fragte Bill die Zuschauer:innen, ob es denn "Singles und frisch Verliebte" unter den Fans gebe und rief daraufhin überglücklich in die Menge:

Ich bin nicht mehr auf der Suche! Bill Kaulitz, , September 2024

Ob er mit diesen Worten sein Liebes-Comeback mit Marc offiziell machen wollte? Auf dem Festival wurde Bill jedenfalls von seinem Wiesn-Flirt begleitet. Die beiden wurden dabei erwischt, wie sie gemeinsam aus einem Auto stiegen. Ob die Liebes-Gerüchte stimmen, bleibt abzuwarten. Wir sind gespannt, wie es mit Bill und Marc weitergeht!

Liebes-Comeback? Bill spricht über seinen Mallorca-Urlaub

+++ Update vom 13. September +++

Tja, offenbar ist diese Lovestory doch noch nicht vorbei. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprechen die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz über Bills Urlaub auf Mallorca - und den hat er wie Fans bereits wissen (siehe ein Absatz weiter unten) gemeinsam mit seiner Ex-Flamme Marc Eggers verbracht. Im Podcast plaudert Bill über seine Kleiderwahl auf dem Ballermann, er habe sich nämlich unter einem Hut verstecken wollen. Tom witzelt: "Du sahst ja schon ein bisschen komisch aus, mit deinem hellblauen Angler-Hut."

Daraufhin antwortet Bill im Podcast: "Meine Begleitung hat gesagt: 'Du siehst total süß aus, ich find das total schön, wie du aussiehst'." Ob damit Marc Eggers gemeint ist? Das bleibt Bills süßes Geheimnis. Doch er plaudert weiter über seine Zeit auf Mallorca: und beim Ballermann: "Ich habe Auftritte angeguckt, wir waren im Bierkönig, da wurde Monsun angespielt …Wir waren auf dem Boot, wir waren schön essen und haben Spaziergänge gemacht. Das war richtig schön, ich habe das voll genossen."

Auch wer genau mit "WIR" gemeint ist, verrät Bill nicht. Aber natürlich denken sich die Fans ihren Teil und hoffen auf ein Liebes-Comeback.

Bill Kaulitz filmt Marc Eggers auf der Ballermann-Bühne

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Tokio-Hotel-Sänger nämlich vor wenigen Stunden eine ganz besondere Aufnahme. Ein gut 23 Sekunden langes Video, offenbar von Bill aus dem VIP-Bereich neben der Bühne gefilmt, zeigt Marc Eggers beim Auftritt im Megapark am Ballermann auf Mallorca. Dabei singen Marc und ein Bühnenpartner ausgerechnet den Song, der Bill und Tokio Hotel berühmt machte: "Durch den Monsun".

Das Publikum singt textsicher und laut mit. Bill schwenkt mit der Kamera über die Fans, wird auch von einem Girl aus der ersten Reihe "zurück gefilmt". Nun fragen sich alle: Geht da etwa wieder was zwischen Bill und Marc?

Bill kennst du - aber wer ist dieser Marc Eggers?

Marc Eggers ist ein deutscher Unternehmer und Influencer, der vor allem durch seine Aktivitäten im Bereich Social Media und Online-Marketing bekannt wurde. Er hat sich auf Themen wie Unternehmertum, Motivation und persönliche Entwicklung spezialisiert und teilt seine Erfahrungen und Tipps über verschiedene Plattformen. Eggers ist auch für seine Präsenz auf YouTube und Instagram bekannt.

Darüber hinaus ist Eggers auch im Fernsehen aktiv und produziert zusammen mit einigen seiner Influencer-Freund:innen Shows wie "Rinos" und "Die Allerjutsten". In diesen Formaten meistern die Entertainer unterhaltsame Herausforderungen, wie beispielsweise die Übernahme eines Clubs für einen Abend oder die Bewertung durch Senioren.

Bill & Marc: Nächstes Treffen schon nächste Woche?

Haben sich die beiden einstigen Turteltäubchen am Rande des Ballermann-Auftritts ausgesprochen? Eggers hatte ja, als Bill die gemeinsame Flirterei am Rande der Münchner "Wiesn 2023" in seiner Reality-Show "Kaulitz & Kaulitz" thematisierte, nicht unbedingt begeistert, sondern eher reserviert reagiert.

Sollten noch Themen offen sein zwischen den beiden, hätten sie am Freitag, 13. September, beim "Glücksgefühle-Festival" auf jeden Fall wieder Gelegenheit, sich auszutauschen.

Während Bill und seine Jungs von Tokio Hotel an dem Tag bereits um 16 Uhr die große "Euphoria"-Stage entern und dann eine Stunde lang vor Musik-Acts wie Alvaro Soler, Jan Delay, Kontra K und den Backstreet Boys einheizen, tritt Marc Eggers mit seinem Ballermann-Kumpel Knossi erst um 20:50 Uhr auf der "Good Vibes Only"-Stage auf.

Es gäbe also nicht nur die Gelegenheit, dem jeweils anderen (wieder) bei seiner Performance zuzuschauen, sondern alleine zwischen den Auftritten auch reichlich Zeit für einen Plausch - und eventuell wiederbelebte Glücksgefühle?

Gibt's für Bill Kaulitz und Marc Eggers das "Happy End von Hockenheim"?

Bill und Marc gemeinsam bei einem Festival - kann das, vor allem nach dem Ballermann-Video von Bill, Zufall sein? Laut Aussagen des Veranstalters, ist es tatsächlich nicht mehr als das.

"Es wäre zwar wirklich eine nette Idee, wenn wir das so geplant hätten", äußerte sich ein Sprecher gegenüber der "Badischen Neuesten Nachrichten", aber tatsächlich seien die Auftrittszeiten der Künstler "nach deren Verfügbarkeit mit den Managements abgesprochen" worden.

Von Seiten der beiden Managements gab es bislang keine Stellungnahme. Der Veranstalter-Sprecher war sich der Situation aber bewusst und schmunzelte: "Vielleicht haben Bill und Marc einfach einen geheimen Plan geschmiedet, um uns alle zu überraschen." Wir lassen uns überraschen und drücken die Daumen, dass die beiden - wie auch immer - ihr persönliches Happy End finden.

