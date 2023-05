Ist nach "Fast & Furious 11" doch nicht Schluss? Vin Diesel teasert weitere Filme an

Das Wichtigste in Kürze Vin Diesel spielt seit 2001 in den beliebten " Fast & Furious "-Filmen mit. Er schlüpft dabei in die Rolle des Autofreaks Dominico Toretto.

Seit dem 17. Mai läuft " Fast X" in den Kinos.

Eigentlich soll die Reihe nach dem elften Film enden. Doch Hollywoodstar Vin Diesel teaserte jetzt an, dass noch einige "Fast & Furious"-Spin-offs auf die Action-Fans warten.

Anzeige

Seit dem 17. Mai läuft der neue "Fast & Furious"-Film in den deutschen Kinos. Schon lange ist bekannt, dass die beliebte Reihe mit einem zweiteiligen Finale enden soll. Trotzdem dürfen sich die Action-Fans offenbar über weitere Filme aus dem "Fast & Furious"-Universum freuen. Vin Diesel gab nun erste Details über die geplanten Spin-offs preis.

Kommen nach "Fast & Furious 11" doch noch weitere Filme?

Im Interview mit "Variety" sprach Vin Diesel anlässlich der Premiere von "Fast X" nun erneut über das große Finale. Eigentlich soll die Reihe nach dem elften Film enden, doch die Fans dürfen sich wohl noch über weitere Filme freuen. Mehrere Spin-offs seien laut dem Hollywoodstar aktuell in Planung. Unter anderem soll es ein Spin-off geben, das sich hauptsächlich um weibliche Figuren dreht.

Ich habe mit dem Frauen-Spin-off 2017 angefangen, zusammen mit anderen Spin-offs, und je eher ich das Finale abliefere, desto schneller kann ich alle Spin-offs veröffentlichen. Vin Diesel, , 2023

Anzeige

Anzeige

Vin Diesel gibt Details über "Fast & Furious 11" preis

Laut "DailyMail" kam Vin Diesel auf der US-amerikanischen Kinomesse CinemaCon nun auf die letzten beiden Filme der Reihe zu sprechen. Da sie schon von Anfang an als zweiteiliges Finale konzipiert wurden, wollen viele Fans natürlich wissen, wann der letzte Film in die Kinos kommt. Im Hinblick auf den bevorstehenden Kinostart von "Fast X" teaserte der 55-Jährige im Interview an:

Dieser Sommer ist nur der Anfang von 'Fast X'. [...] Und nach diesem explosiven Sommer werde ich das Privileg haben, euch Teil zwei im Jahr 2025 zu bringen. Vin Diesel, , 2023

Das ist über das "Fast & Furious"-Finale bekannt

Bislang hat der finale Film noch keinen offiziellen Titel. Bekannt ist aber, dass die "Fast & Furious"-Darsteller Vin Diesel, Tyree Gibson, Michelle Rodruígez, John Cena, Jason Statham, Sung Kang und Co. auch im neuen Teil wieder mit dabei sein werden. Zu ihnen stoßen aber wie auch in den bisherigen Filmen sicherlich noch eine ganze Reihe neuer Gesichter dazu. Da im zehnten Teil der "Aquaman"-Star Jason Momoa, Oscarpreisträgerin Brie Larson und Rita Moreno mitspielen, vermuten viele Fans, dass die drei wohl auch im finalen Teil eine Rolle spielen werden. Welche Schauspieler sonst noch mit von der Partie sind, ist bislang unklar.