Ist Rihannas zweites Baby schon auf der Welt? Sie soll wieder Mutter geworden sein!

Im Februar verkündete Rihanna mit einem spektakulären Auftritt in der Halftime-Show beim Superbowl, dass sie zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky wieder Nachwuchs erwartet. Nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft setzte die Musikerin ihren Babybauch regelmäßig auf Events und roten Teppichen in Szene. Nun war es offenbar endlich so weit: Rihanna soll zum zweiten Mal Mutter geworden sein!

Rihanna soll wieder im Mutterglück schweben

Wie das US-Magazin "Media Takeout" unter Berufung auf mehrere Personen, die Rihanna und A$AP Rocky nahestehen, berichtet, soll die 35-Jährige ihr zweites Kind zur Welt gebracht haben. Nach ihrem Sohn RZA soll sie nun ein Mädchen bekommen haben. Angeblich sieht die Kleine ihrer Mutter sehr ähnlich:

Sie ist Rihanna wie aus dem Gesicht geschnitten - bis hin zu der hellen Farbe ihrer Augen. Insider, , 2023

Ein weiterer Informant beschrieb Rihannas Tochter gegenüber dem Magazin als "kostbar" und "wunderschön".

Den Insidern zufolge gehe es der Sängerin und dem Baby gut. Die Familie soll aktuell die Kennenlernzeit in ihrem Haus in Los Angeles genießen und sich von der Geburt erholen.

Rihanna hat die Geburt ihres Kindes noch nicht bestätigt

Bislang haben sich weder Rihanna noch A$AP Rocky zu den Schlagzeilen geäußert. Ob die beiden die Geburt ihres Kindes bald bestätigen und mehr Details wie den Babynamen verraten, bleibt abzuwarten.

Den Namen ihres Sohnes RZA hielt das Paar ein ganzes Jahr lang geheim. Erst als die Geburtsurkunde an die Öffentlichkeit gelangte, gaben RiRi und A$AP Rocky offiziell den Namen ihres Babys bekannt.