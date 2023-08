Ist Shakira wieder verliebt? Erwischt beim Date mit DIESEM Basketball-Profi!

Liebeskummer adé? Popstar Shakira wurde nach ihrer turbulenten Trennung von Fußballstar Gerard Piqué bei einem romantischen Dinner erwischt.

Anzeige

Ist er der Mann, der Shakiras gebrochenes Herz wieder heil machen kann? Mehrere Medien, von "Marca" in Spanien bis "Daily Mail" in England, berichten, dass Shakira bei einem "intimen Abendessen" in London gesehen wurde. Aber nicht mit den bisher als "Liebeskandidaten" gehandelten Tom Cruise oder Lewis Hamilton: sondern mit Jimmy Butler (33), dem Star US-Basketball-Mannschaft Miami Heat.

Der "Miami Heat"-Star Jimmy Butler: Mit ihm soll Shakira gerade anbandeln. Was ist dran? © picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Shakira und Jimmy Butler: Dinner beim Ritz Hotel

Obwohl die Paparazzi-Meute lauerte, gelang kein gemeinsames Foto. Weder in Wimbledon, wo sich Shakira und Butler - allerdings durch einige Reihen getrennt - einem Match ansahen. Noch vor dem noblen "Novikov Restaurant & Bar", das im Herzen Londons in Fußmarschnähe zum Ritz Hotel liegt.

Kurz vor 22 Uhr betrat Shakira das asiatisch-italienische Restaurant als Erste und alleine, dann schlüpfte fünf Minuten später Jimmy durch die Tür. Gegen 1.30 Uhr verließen die beiden das Restaurant - erneut alleine im Abstand weniger Minuten. Die Security von Butler habe dem Chauffeur von Shakira beim Ausparken sogar geholfen. Dazwischen, im Restaurant, so wird gemunkelt, hätte beide "sehr gemütlich und sehr vertraut" gewirkt.

Dass die beiden sich kennen, ist keine Überraschung mehr. Seit sie sich am Rande eines NBA-Spiels der Miami Heat kennenlernten, folgen sie einander bei Instagram und trafen sich auch schon mehrfach. Die geheimnisvollen Umstände des Treffens ins London lassen nun die Liebesgerüchte hoch schwappen. Ein zitierter "Insider" meinte: "Sie treffen sich öfter, aber sie gehen es langsam an." Weder Shakira noch der Korbjagd-König haben sich bislang persönlich zu den Liebesgerüchten geäußert.

Anzeige

Anzeige

Schmollte Tom Cruise wegen Louis Hamilton?

Die Klatschpresse begleitet die Sängerin seit ihrer skandalträchtigen Trennung von Barcelonas Kicker Gerard Piqué Anfang letzten Jahres mit Argusaugen. So wähnten sie bereits sowohl Formel-1-Champion Lewis Hamilton als auch Kino-King Tom Cruise als neuen Glücklichen an der Seite der 46-jährigen Sängerin ("Hips Don't Lie"), als diese unter anderem den Großes Preis in Miami besuchte und mit gemeinsam mit Hamilton und auch mit Cruise abgelichtet wurde. Weil auch Hamilton und Cruise gut befreundet sind, verstieg sich eine Zeitschrift sogar zur Story über ein vermeintliches "Liebes-Dreieck".

Tom Cruise und Shakira beim Formal 1 Grand Prix in Miami: Angeblich ist an den Liebesgerüchten um die beiden nichts dran. © picture alliance / DPPI media

Aber: Weder am Dreieck noch an einem der beiden Duos war etwas dran. "Tom ist ein Kumpel", wurde Shakira zitiert. Mal sehen, was sich aus der "Butler-Sache" ergibt. Jimmy ist 13 Jahre jünger, was aber kein Ausschlusskriterium sein muss: Auch Piqué ist jünger als Shakira, auf den Tag genau zehn Jahre. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Butler seinerseits hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung.