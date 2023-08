Ist SIE die neue Freundin von Harry Styles? Die Schauspielerin wurde beim Konzert gesichtet

Das Wichtigste in Kürze Immer wieder gibt es Gerüchte rund um Harry Styles Beziehungsstatus.

Doch nun soll der Sänger eine kanadische Schauspielerin daten.

Die beiden wurden unter anderem gemeinsam in Italien und der Wiener Innenstadt gesehen.

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Ist der Sänger Harry Styles wieder vergeben? Harrys offizielle letzte Ex-Freundin ist Olivia Wilde. Doch nun sollen sich die Hinweise darauf verdichten, dass der "Watermelon Sugar"-Interpret neu verliebt ist. Wer ist seine angeblich neue Flamme?

Ist diese kanadische Schauspielerin Harry Styles neue Freundin?

Erst vor wenigen Monaten wurde Harry Styles knutschend mit Model Emily Ratajkowski gesehen, doch nun soll er mit der kanadischen Schauspielerin Taylor Russell turteln. Und die Beweise beziehungsweise die Dates verdichten sind: Nun wurde die Schauspielerin bei der Abschluss-Show in Italien in der ersten Reihe gesichtet. Nach dem Harry Styles-Konzert kam es zum großen Chaos bei den Fans. Doch währenddessen war die Stimmung fantastisch: Bei den Fans und auch bei Taylor Russell, die laut mehreren Augenzeugen in der ersten Reihe zu den Songs von Harry abtanzte und fröhlich mitsang. Hat die Schauspielerin den Sänger sogar bei seiner Tour begleitet? Es sieht ganz so aus!

Ein Video, welches der Promiwebseite "TMZ" vorliegt, zeigte Taylor schon vor einigen Tagen in einem exklusiven Bereich, wie sie Harry Styles Konzert in Wien verfolgt – und das inmitten der Technik-Crew. Für Styles-Fans ist der Clip ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es zwischen Harry und Taylor gerade richtig heiß her geht. Wer sonst hätte Zugang zum Backstage-Bereich? Zudem wurden die beiden bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt gefilmt. Doch das ist noch nicht alles. Bereits Ende Juni sorgten die beiden für Aufsehen, als sie Händchen haltend in London abgelichtet wurden. Weder Harry Styles noch Taylor Russell haben die Liebesspekulationen bisher bestätigt. Doch wer ist Taylor Russell eigentlich und woher kennt man sie?

Wer ist die vermeintlich neue Freundin von Harry Styles?

Taylor Russell ist 28 Jahre alt und stammt aus Vancouver, Kanada. Vielen ist sie wohl durch ihre Rolle der Judy Robinson in der Netflix-Produktion "Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten", einem Remake der gleichnamigen Fernsehserie aus dem Jahr 1965, bekannt. 2022 wurde sie dann weltweit schlagartig berühmt, als sie neben Timothy Chalamet die Hauptrolle im Horror-Drama "Bones And All" spielte. Beim Filmfestival in Venedig wurde Russell 2022 dafür als "beste Nachwuchsschauspielerin" ausgezeichnet.

2019 übernahm sie zudem Hauptrollen im Horrorfilm "Escape Room" sowie im romantischen Filmdrama "Waves".

Frauenheld Harry Styles: Das sind die Ex-Freundinnen des Sängers

Schon zu Zeiten von "One Direction" galt Harry Styles als Mädchenschwarm und Frauenheld der Gruppe. Seine Beziehung mit "The Xtra Factor"-Moderatorin Caroline Flack sorgt 2011 für Furore, da zwischen dem Paar ein Altersunterschied von 14 Jahren besteht. Auch seine Partnerschaft mit Sängerin Taylor Swift sorgt 2012 für viele Schlagzeilen - vor allem, als die beiden sich trennen und angeblich Songs über einander veröffentlichen. Zuletzt ist der Sänger fast zwei Jahre lang mit der Filmproduzentin Olivia Wilde liiert, das Paar trennt sich jedoch im November 2022. Harry Styles steht zudem offen zu seiner Bisexualität.

Im März 2023 wurde Harry Styles knutschend mit dem Model Emily Ratajkowski in der der japanischen Hauptstadt Tokio gesichtet. Für viele Fans stand damals fest, sie ist Harrys neue Flamme. Doch nur kurze Zeit später stellte das Topmodel im Interview mit der spanischen "Vogue" klar, dass sie ihr Single-Dasein genießen wolle:

Ich bin einfach eine Person, die von einer dreijährigen Beziehung zu einer vierjährigen Beziehung übergegangen ist, also ist dies das erste Mal seit langer Zeit, dass ich in einer Datingphase bin. Emily Ratajkowski , 2023

Damit waren die Beziehungsgerüchte vom Tisch.