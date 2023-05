JA, es stimmt: Tennis-Legende Boris Becker ist nach Italien gezogen

Das Wichtigste in Kürze Tennislegende Boris Becker und seine Freundin Lilian sorgten für eine große Überraschung bei den Laureus Sports Awards.

Wenige Tage später ist der Sportler nun zu Gast bei der OMR und spricht dabei ganz offen über die Gerüchte, dass er nach Italien gezogen sein soll. Was an den Spekulationen dran ist, erfährst du hier.

In den vergangenen Wochen kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Boris Becker nach seiner Haftstrafe nun in Italien leben soll. Jetzt spricht die Tennis-Legende zum ersten Mal selbst öffentlich über die Spekulationen.

Boris Becker wohnt jetzt in Italien

Nachdem Boris Becker seine Wahlheimat Großbritannien wegen seiner Haftstrafe hinter sich lassen musste, spekulierten die Fans in den vergangenen Wochen immer wieder darüber, wo sich die Tennis-Legende wohl nun niedergelassen hat. Auf der OMR in Hamburg äußert sich der 55-Jährige auf Nachfrage des OMR-Gründers Philipp Westermeyer jetzt erstmals selbst zu den Gerüchten:

Ich bin nach Italien gezogen. Boris Becker, , 2023

Die Gründe für den Umzug? Seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro stamme ursprünglich aus Italien und habe sich nach ihrer Heimat gesehnt. "Meine Mutter hat früher den schlauen Satz gesagt: 'Happy Wife, Happy Life' - glückliche Frau, glückliches Leben", erzählt der Sportler auf der Messe. Und weiter: "In meinem früheren Leben habe ich darauf zu wenig gehört." Doch nun wolle Boris Becker alles besser machen. In Italien werde er zwar trotzdem regelmäßig auf der Straße erkannt, doch die Menschen reagieren weniger skeptisch auf ihn als in Deutschland.

Seltener Pärchen-Auftritt: Boris Becker mit Lilian auf dem Red Carpet

Ex-Tennisstar Boris Becker und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro waren die Stars des Abends auf dem roten Teppich der Laureus World Sport Awards am 8. Mai in Paris. Auf dem roten Teppich der Veranstaltung, die die weltweit erfolgreichsten Sportstars auszeichnet, posierte das elegant gekleidete Paar stilsicher und sorgte damit für einen seltenen Pärchen-Moment.

Sieh dir im Video die Bilder von Boris' und Lilians Auftritt an

Auf dem roten Teppich: So präsentierten sich Boris Becker und seine Lilian

Ganz glamourös posierten Boris Becker und seine Liebste auf dem roten Teppich - und zogen damit alle Blicke der Fotografen auf sich. Der 55 Jahre alte ehemalige Tennisspieler, der mehrfacher Grand-Slam-Sieger ist und unzählige weitere Titel während seiner beispiellosen Karriere gewann, trug einen schwarzen Anzug mit Krawatte, der eleganter kaum hätte sein können. Glänzende Schuhe verliehen dem Outfit den letzten Schliff und ließen den Ex-Sportler selbstbewusst und elegant wirken.

Und auch Lilian zeigte sich nicht weniger glamourös. Die Unternehmerin, die vor allem in der Mode- und Schmuckbranche tätig ist, trug ein rot-schillerndes Kleid mit Cut-outs, das sich eng an ihre Figur schmiegte. Besonders der obere Teil der eleganten Robe war ein Hingucker, denn eine besondere Neckline betonte das Dekolleté und den Hals der 33-Jährigen auf ganz subtile Art und Weise.

Das Paar schien sichtlich gute Laune zu haben und zeigte sich mal lachend, mal tauschte es verliebte Blicke aus - ein seltener Auftritt der beiden, insbesondere nach den harten Monaten, die hinter dem Paar liegen.

Neues Liebesnest in Italien: Boris Becker und Lilian sollen umgezogen sein

Nachdem er seine Wahlheimat London nach seiner Haftstrafe verlassen musste, lebte Boris Becker mit seiner Lilian zuletzt in Deutschland. Jetzt sollen die beiden aber erneut umgezogen sein. Wie unter anderem die "Bild" unter Berufung auf eigene Recherchen berichtet, sollen der ehemalige Sportler und die Unternehmerin gemeinsam nach Italien gezogen sein.

Eine offizielle Bestätigung des Paares gibt es bislang noch nicht. Bei den Laureus World Sport Awards wollte sich Boris Becker nicht zu den Umzugsgerüchten äußern. Ob er also tatsächlich "La Dolce Vita" genießt und in Italien dauerhaft anzutreffen ist, bleibt vorerst offen.

Fakt ist: Ernst scheint es zwischen dem 55-Jährigen und seiner 22 Jahren jüngeren Freundin allemal zu sein. Lilian stand Boris während seiner Haftstrafe stets zur Seite, unterstützte ihn bei Gerichtsterminen und der Zeit nach seiner Entlassung. Jetzt der gemeinsame Pärchen-Auftritt auf dem roten Teppich - und auch von einer geplanten Hochzeit war bereits die Rede. Wie ein Insider gegenüber der "Sun" zuletzt ausplauderte, soll Boris sich nämlich eine gemeinsame Zukunft mit der Beauty wünschen. Er soll bereits einen Heiratsantrag planen. Wann und wo steht derzeit zwar noch in den Sternen, genug romantische Kulissen für die Frage aller Fragen stünden Boris Becker in Italien aber allemal zur Verfügung.