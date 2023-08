"James Bond" abgelehnt: Diese Stars haben keine Lust auf die Rolle des 007

Das Wichtigste in Kürze "James Bond"-Schauspieler Daniel Craig hatte in " Keine Zeit zu sterben " seinen letzten großen Auftritt als Geheimagent 007.

Seitdem wird wild spekuliert, wer denn der passende Bond-Nachfolger werden könnte.

Hier erfährst du, welche Hollywood-Stars das Rollenangebot in der Vergangenheit abgelehnt haben.

Die Welt wartet gespannt darauf, wer wohl als nächstes die Rolle des James Bond übernimmt und damit in die Fußstapfen von Daniel Craig tritt. In den vergangenen Jahrzehnten waren verschiedene Hollywood-Stars im Gespräch! Doch nicht jeder wollte den Geheimagenten in der beliebten Filmreihe spielen. Darunter vier ganz große Namen…

Clint Eastwood

Clint Eastwood wurde Anfang der 70er-Jahre die Rolle des James Bond angeboten, nachdem Sean Connery den Geheimagenten nicht mehr spielen wollte. Doch Eastwood hat abgelehnt! Jahre später verriet er: „Mir wurde eine ziemlich gute Summe für James Bond angeboten. Das war nachdem Sean Connery die Serie verlassen hatte. Es war Seans Ding. Es fühlte sich nicht richtig für mich an."

Hugh Jackman

Auch Hugh Jackman hätte der neue 007 werden können. Ihm wurde die Rolle angeboten, nachdem Pierce Brosnan sich verabschiedete. Doch dem australischen Schauspieler waren die Drehbücher nicht realistisch genug! „Ich hatte damals das Gefühl, dass die Drehbücher realistischer und realer werden mussten", sagt er heute.

Liam Neeson

Liam Neeson wäre beinahe James Bond geworden! In den 90er-Jahren hätte er die 007-Rolle in "Goldeneye" spielen können. Doch er hat die Rolle abgelehnt! Der Grund: Seine Frau war dagegen. In einem Interview erklärt er: "Ich weiß, dass sie verschiedene Schauspieler angeschaut haben – und ich war einer von ihnen. Meine liebe, verstorbene Frau sagte jedoch zu mir: 'Liebling, wenn dir James Bond angeboten wird und du es annimmst, wirst du mich nicht heiraten.'"

Christian Bale

Auch dem in Wales geborenen Christian Bale wurde die Rolle des James Bond angeboten. Doch für ihn war es direkt ein klares Nein! Im Nachhinein bezeichnete er Bond sogar als Inbegriff "jedes verachtenswerten Stereotyps über Großbritannien und britische Schauspieler".