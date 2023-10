"James Bond": Ist er der neue 007? Spannende Fakten über den Top-Favoriten Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson ist der Favorit für die Nachfolge von James Bond, laut "Daily Mail" und Bond-Produzentin Barbara Broccoli. Der Schauspieler hat sich international einen Namen gemacht und ist seit elf Jahren mit Regisseurin Sam Taylor-Wood verheiratet.

Aaron Taylor-Johnson: Das waren seine Schauspiel-Anfänge

Wer ist Aaron Taylor-Johnson überhaupt? Der 33-Jährige wird momentan von etlichen Medien als klarer Favorit für die nächste James-Bond-Rolle gehandelt. Wir haben mehrere Fakten über ihn zusammengefasst:

Aaron Taylor-Johnson wuchs in High Wycombe, Großbritannien, auf und begann seine Schauspielkarriere bereits im Alter von sechs Jahren mit einer klassischen Rolle in Shakespeares "Macbeth". Nach seinem ersten Auftritt im britischen Fernsehen im Jahr 2001 folgten größere Filmrollen, darunter "Shanghai Nights" (2003) an der Seite von Stars wie Jackie Chan und Owen Wilson, in dem er die Figur des Charlie Chaplin spielte. Im Jahr 2005 erreichte er seinen großen Durchbruch in "Herr der Diebe" und verkörperte später John Lennon in "Nowhere Boy" (2009), sowie die Hauptrolle in "Kick-Ass" (2010) und dessen Fortsetzung "Kick-Ass 2" (2013).

Anschließend folgten Produktionen wie "Nocturnal Animals" (2016), "Outlaw King" (2018), "Tenet" (2020), "The Kings Man" (2021) und "Bullet Train" (2022). Im Jahr 2023 wird Aaron Taylor-Johnson die Hauptrolle als Sergei Kravinoff in "Kraven The Hunter" übernehmen, der vierte Film in der "Spider-Man"-Reihe, der voraussichtlich im Oktober 2023 in deutschen Kinos erscheinen wird.

Deshalb ist Aaron Taylor-Johnson der Favorit für die James-Bond-Rolle

Idris Elba (51), Tom Hardy (46), James Norton (38), Henry Cavill (40) und Regé Jean-Page (35) sind nur einige der großen Namen, die bereits gefallen sind, wenn es um die 007-Rolle geht. Auch Taylor-Johnson ist seit einer ganzen Weile im Gespräch. Gemäß einem Bericht der britischen Zeitung "Daily Mail" scheint der 33-jährige Brite nun in der Pole-Position zu sein, um das Agentenrennen für sich zu entscheiden. Es wird behauptet, dass er Bond-Produzentin Barbara Broccoli (63) von seinen Qualitäten überzeugt habe.

Aaron Taylor-Johnson ist derzeit heißer Favorit für die ikonische Rolle, er ist für Barbara Brocoli die erste Wahl - und derjenige, den es zu schlagen gilt. Anonyme Quelle, "Sun" , 2022

Schon im November 2022 hatte die britische "Sun" berichtet, dass Taylor-Johnson die Produzentin bei einem geheimen Vorsprechen überzeugt haben soll und seither einer der Spitzenreiter sei.