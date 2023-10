James Bond: Jetzt spricht 007-Favorit Richard Armitage – Kriegt er die Rolle?

Kein Tag ohne neue Gerüchte darüber, wer demnächst in die Rolle des James Bond schlüpfen darf. Zuletzt wurde Richard Armitage ("Der Hobbit") als heißes Eisen gehandelt. Der 52-jährige Brite nahm nun zu den Spekulationen Stellung.

Richard Armitage war als Kleiner einer der Größten: In "Der Hobbit" spielte er den Zwergenanführer Thorin Eichenschild, einen der tapferen Mitstreiter von Hobbit Bilbo und Zauberer Gandalf im Kampf gegen Saurons Ork-Scherge und den Drachen Smaug. Zuletzt kam Armitages Name immer wieder ins Gespräch, wenn es um die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond geht. Jetzt bezog der Schauspieler klar Position: Es gibt Wichtigeres in seinem Leben!

Richard Armitage: "Mein Neffe löchert mich, ob ich Bond werde"

Im Interview mit "RadioTimes" zeigte sich der Brite auf charmante Art genervt, wenn es bei der Daniel-Craig-Nachfolge als Bond um seine Person gehe. Er werde so oft und so hartnäckig genannt, dass sogar Mitglieder seiner Familie irritiert seien. "Mein Neffe fragt mich immer wieder, ob ich denn nun Bond spielen werde. Und ich muss ihm immer wieder sagen: 'Nein, das hast du nur in einer Zeitung gelesen.'" Und das eben nicht nur einmal. Armitage: "Alle drei Wochen gibt es einen neuen Zeitungsartikel darüber."

Das ist kein Wunder. Armitage wird vor allem von seinen treuen Fans gepusht, die ihn als Thorin in "Der Hobbit" liebten. Armitage hat mehrere Online-Umfragen gewonnen, bei denen Fans ihren Lieblings-Bond nennen durften. Er fühlt sich geschmeichelt und auch geehrt. "James Bond ist eine tolle Rolle", sagt er. Aber: "Ich wäre eher versucht, den Bösewicht zu spielen."

Richard Armitage: Lieber Bücher als Bond?

Außerdem hat Richard Armitage wahrscheinlich zu viel zu tun, um sich auf James Bond konzentrieren zu können. Schauspielerisch sorgte er zuletzt in den TV-Serien "Wer einmal lügt" und "Obsession" (beide laufen bei Netflix) für Aufsehen.

Beinahe noch wichtiger ist Armitage, der 2006 dank seiner mächtigen Bariton-Stimme auch für Hörbücher-Aufnahmen entdeckt wurde, sein neuester Berufszweig: Er ist Schriftsteller geworden und veröffentlicht in diesen Tagen seinen Thriller "Geneva". Im Interview erzählt Armitage stolz, dass er es cool findet, wenn er als Autor bezeichnet wird. "Geneva" erzählt die Geschichte einer in Genf lebenden Nobelpreisträgerin, die in ein Verbrechen verwickelt wird - dessen Opfer sie werden soll.

Armitage war die Schriftstellerei so wichtig, dass er sogar das Angebot des Verlages ausschlug, sich von einem Ghostwriter begleiten zu lassen. Armitage grübelt schon über dem nächsten Roman. Die Lizenz zum Schreiben hat er offenbar.