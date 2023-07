"James Bond"-Star Daniel Craig amüsiert sich beim Wimbledon-Finale mit Prinzessin Kate

Am Sonntag war es endlich so weit: In Wimbledon fand das Herren-Finale zwischen dem Spanier Carlos Alcaraz und dem serbischen Tennisstar Novak Djokovic statt. Von der Tribüne aus verfolgten zahlreiche VIPs das Spektakel - darunter auch Prinzessin Kate mit ihrer Familie und "James Bond"-Star Daniel Craig. Über das Wiedersehen schienen sich die beiden sehr zu freuen!

Daniel Craig und Prinzessin Kate treffen in Wimbledon aufeinander

Wie viele andere Promis ließ sich auch Daniel Craig das Wimbledon-Finale am Sonntag natürlich nicht entgehen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Rachel Weisz nahm der ehemalige 007 auf der Zuschauertribüne Platz. Während er auf einen hellgrauen Anzug setzte, entschied sich seine Ehefrau für einen cremefarbenen Blazer.

Vor Beginn des Spiels traf das Ehepaar auf Prinzessin Kate mit ihrer Familie. Mit ihrem smaragdgrünen Kleid zog die Britin dabei alle Blicke auf sich .Die 41-Jährige wurde von ihrem Ehemann Prinz William und den gemeinsamen Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz George begleitet. Ihr jüngster Sohn, Prinz Louis, war jedoch nicht dabei.

Während des Events unterhielt sich die Prinzessin von Wales angeregt mit Daniel Craig und Rachel Weisz. Die drei schienen sich während des Wimbledon-Finales prächtig zu amüsieren. Auf einigen Fotos schüttelt der Schauspieler sogar die Hand der Royal-Dame.

Daniel Craig und Prinzessin Kate in Wimbledon am 16. Juli 2023. © IMAGO/Shutterstock

Daniel Craig und Prinzessin Kate sind alte Bekannte

Dass sich Daniel Craig und Prinzessin Kate gut miteinander verstehen, dürfte jedoch kaum jemanden verwundern, schließlich kennen sich die beiden Kate schon länger. Die 41-Jährige besuchte 2021 unter anderem sogar die Premiere von "James Bond: No Time To Die" und unterhielt sich während des Events mehrmals mit dem "James Bond"-Star.