James Bond: Star-Regisseur Christopher Nolan würde 007 drehen - aber er stellt DIESE Bedingungen!

Das Wichtigste in Kürze Regisseur Christopher Nolan würde gerne einen "James Bond"-Streifen drehen. Der Star-Regisseur hat aber Forderungen an die Filmchefs.

Nolan brachte gerade den Blockbuster "Oppenheimer" ins Kino.

"Ich drehe Bond. James Bond!" - Star-Regisseur Christopher Nolan ("Oppenheimer") würde das gerne einmal verkünden dürfen. Allerdings nicht um jeden Preis, wie er jetzt verriet. Da müssten ihm die 007-Produzenten schon ein großes Stück entgegenkommen.

Christopher Nolan (52) machte nie ein Hehl daraus, dass er "James Bond"-Fan ist. Schon 2017 gestand er in einem Interview mit dem Playboy: "Ich liebe diesen Charakter und ich liebe, was sie mit ihm machen." Mit "sie" meinte er die Produzent:innen der 007-Reihe, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Aber vor allem auch die 12 Regisseur-Kollegen, die sich bislang an den Abenteuern mit dem Top-Geheimagenten versuchen durften. Im Gespräch mit Schauspieler und Moderator Josh Horowitz für dessen Podcast "Happy Sad Confused" machte Nolan nun jetzt nochmals deutlich: Er hätte nichts dagegen, 007-Regisseur Nummer 13 zu werden. Allerdings nicht um jeden Preis.

Christopher Nolan: "Ich liebe James-Bond-Filme"

Der in England geborene Sohn eines britischen Werbetexters und einer amerikanischen Stewardess kann es sich derzeit (wieder) leisten, groß zu träumen. Der Mann, der Batman einst mit einer fulminanten Trilogie ("Batman Begins", "The Dark Knight" und "The Dark Knight Rises") zu neuem Glanz verhalf, der cineastische Bollwerke wie "Inception" und "Dunkirk" drehte, hat Rückenwind: "Oppenheimer", sein Film über den Mann, der entscheidend mit an der Atombombe bastelte, steht bereits seit dem Startwochenende als sicherer Hit fest. Gute Gelegenheit, an die Zukunft zu denken.



Die würde Nolan gerne mit "James Bond" teilen. Weil er auch seine Vergangenheit mit ihm verbrachte. "Der Einfluss dieser Filme auf meine Filmografie ist peinlich offensichtlich", räumte Nolan ein. Deshalb versuche er gar nicht, den Eindruck zu erwecken, er würde vor der Aufgabe zurückschrecken. "Ich liebe diese Filme. Es wäre ein unglaubliches Privileg, einen zu drehen."

Das fordert Christopher Nolan von den 007-Produzenten

Allerdings machte Christopher Nolan klar: Es müsse der richtige Zeitpunkt sein und die Bedingungen müssten stimmen. Im Bewusstsein um seine eigenen Erfolge einerseits und andererseits der Art, wie die 1961 eigens für "James Bond" gegründete Produktionsfirma Eon Productions bislang arbeitete, hat Nolan schon mal Eckpfeiler für die potenzielle Zusammenarbeit formuliert: "Man möchte keinen Film übernehmen, bei dem man nicht voll und ganz hinter dem steht, was man kreativ einbringt. Und zwar als Drehbuchschreiber, beim Casting, bei allem - dem ganzen Paket."



"Man muss wirklich gebraucht werden, man muss wirklich gewollt sein", sagte Nolan. Hinter den Worten steckt die klare Botschaft an Eon Productions: Nolan will nicht ausführender Gehilfe sein, er will Freiheiten, er will am Set die kreative Kontrolle und sich nicht hereinreden lassen. Das könnte für die "allmächtigen" Produzenten durchaus (zu) harter Tobak sein. Und wenn das Engagement scheitern sollte, vielleicht auch an seinen Forderungen? Nolan: "Dann werde ich glücklich als Erster in der Reihe stehen, um zu schauen, was sie aus dem Charakter zaubern."