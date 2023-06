James Bond: Tochter von Daniel Craig stellt legendäre Szene nach und begeistert als Bond-Girl

Das Wichtigste in Kürze " James Bond "-Star Daniel Craig ist stolzer Vater von zwei Kindern.

Seine älteste Tochter Ella Loudon sorgt bei vielen Fans jetzt für Begeisterung, denn sie wird bei Instagram zum Bond-Girl. Alle Infos dazu gibt es hier.

Daniel Craig stand in den vergangenen Jahren immer wieder als Geheimagent 007 für die beliebte "James Bond"-Reihe vor der Kamera. Tritt seine Tochter Ella Loudon nun etwa in die Fußstapfen ihres Vaters? Auf Instagram gibt die Schauspielerin jetzt das Bond-Girl - und begeistert damit die Fans.

Ella Loudon begeistert bei Instagram als Bond-Girl

Genau wie ihr Vater arbeitet auch Ella Loudon als Schauspielerin. Offenbar scheint sie sich genauso für die "James Bond"-Reihe zu begeistern wie der Hollywoodstar. Auf Instagram stellt die 31-Jährige jetzt eine ikonische Szene aus der beliebten Geheimagenten-Reihe nach.

Sie teilt auf ihrem Instagram-Kanal nun ein Reel, in dem sie einige Eindrücke in ihren Jamaika-Urlaub gewährt. In dem Clip genießt sie die Auszeit am Meer und wirkt total entspannt. Eine Szene sorgt aber für besonders viel Aufmerksamkeit bei ihren Follower:innen. In einer Sequenz rekelt sich die Schönheit in einem orangefarbenen Bikini-Oberteil und einem weißen Höschen im Meer, bevor sie langsam auf die Kamera zuläuft - und erinnert damit viele Fans an eine ikonische Szene aus einem der "James Bond"-Filme. In "Stirb an einem anderen Tag" (2002) - damals noch mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle - tauchte Giacinta 'Jinx' Johnson (gespielt von Halle Berry) genauso erotisch aus dem Wasser auf.

So reagieren die Fans auf Ellas Video bei Instagram

Ellas Follower:innen sind von dem Clip hin und weg. Innerhalb kürzester Zeit bekommt das Reel über 7.600 Aufrufe (Stand 9. Juni 2023, 12:34 Uhr) und in den Kommentaren sind unzählige Komplimente zu finden. "Wow, du bist so ein heißes Bond-Girl", "Können wir darüber reden, wie wunderschön du bist?" und "Du solltest das nächste Bond-Girl spielen", schwärmen nur drei von vielen Nutzer:innen in den Kommentaren.

So steht Daniel Craig zu seiner Tochter Ella

Daniel Craig hat zwei Kinder. Aus seiner einstigen Ehe mit Fiona Loudon, mit der er von 1992 bis 1994 verheiratet war, ging die gemeinsame Tochter Ella hervor. Nach der Trennung ihrer Eltern wuchs sie fernab des Rampenlichts in London und später in einem Internat in Massachusetts in den USA auf. Mittlerweile steht die Blondine selbst immer wieder vor der Kamera. Sie spielte unter anderem bereits in den Filmen "Trauma Is A Time Machine", "The Things We Left Unsaid" und "Maneater" mit. Mit ihrem Vater scheint Ella Loudon ein gutes Verhältnis zu pflegen. Erst im vergangenen Jahr begleitete sie ihn beispielsweise zur Premiere von "Glass Onion: A Knives Out Mystery".

Seit Juni 2011 ist "James Bond"-Star Daniel Craig inzwischen mit der Schauspielerin Rachel Weisz verheiratet. 2018 krönten sie ihr Liebesglück mit einer weiteren Tochter, die auf den Namen Grace hört.