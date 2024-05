Janina Youssefian ist verlobt: Der Reality-Star plant drei Hochzeiten

Reality-Star Janina Youssefian (41) wird bald heiraten. Die Reality-TV-Teilnehmerin verriet jetzt in einem Interview, dass sie sich verlobt hat. Die Hochzeit soll im Juni stattfinden.

Gegenüber der "Bild" bestätigte die 41-Jährige die Verlobung mit ihrem Partner: "Er hat mir den Antrag ganz romantisch bei einer Gondelfahrt in Venedig gemacht. Mir blieb nur die Wahl, ins Wasser zu springen. Aber das war mir zu dreckig, also habe ich mich für den Ring entschieden." Sie fügte hinzu: "Nein, jetzt im Ernst. Andreas liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Ich liebe sein Lachen, seine offene Art und dass er immer Spaß haben möchte. Jeder Tag mit ihm ist ein Feier-Tag."

Zudem verrät Youssefian, dass das Paar dreimal heiraten wolle: offiziell in Spanien, dann in Schweden, wo "Bild" zufolge ihr Verlobter herstammt, und zum Schluss in Deutschland.

Janina Youssefian machte mit Rassismus-Skandal Schlagzeilen

Das Model Janina Youssefian war schon in vielen Reality-TV-Formaten wie der Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" und "Promi Big Brother" (2014) zu sehen. Im Januar 2022 war sie Teilnehmerin der 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und sorgte für einen Skandal: Sie musste das Dschungelcamp wegen einer rassistischen Äußerung vorzeitig verlassen. Bei einem Streit hatte sie die einstige Bachelor-Kandidatin Linda Nobat (29) beleidigt.