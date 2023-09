Jasmin Herren wieder glücklich: So hat sie ihren 21 Jahre jüngeren Freund kennengelernt!

In der neuen Show "Forsthaus Rampensau" treten neun Promipaare rustikal und ohne Luxus Ende des Jahres auf Joyn an. Darunter Jasmin Herren und ihr 21 Jahre jüngerer Freund Philipp Bender, die erstmals vor der Kamera auftreten. Jasmin Herren erzählt in einem Interview mit "taff" von ihrer Begegnung mit Bender nach der Trauer um ihren verstorbenen Mann Willi Herren.

Anzeige

So lernten sich Jasmin Herren und ihr neuer Freund, Philipp Bender, kennen und lieben

In der Show "Forsthaus Rampensau", die Ende des Jahres auf Joyn ausgestrahlt wird, werden neun Promipaare die ländliche Atmosphäre in Kärnten ohne Luxus auf Joyn herausfordern. Darunter ist auch Jasmin Herren, die nach der Trauer um ihren vor zwei Jahren verstorbenen Mann Willi Herren ihren 23 Jahre jungen Freund Philipp Bender erstmals vor der Kamera zeigt.

In einem Interview mit "taff" enthüllt sie, dass sie sich durch eine musikalische Gelegenheit kennengelernt haben, als sie kurzfristig seine Tour-Begleitung wurde:

Wir zwei haben uns durch die Musik kennengelernt. Also ehrlich gesagt, dem Philipp ist seine Tour-Begleitung ausgefallen und dann hab‘ ich einen Anruf bekommen: 'Jasmin, kannst du mal eben die Tour fahren. Müssen aber in 2,5 Stunden im Sauerland sein - Jasmin schafft das schon.' Jasmin Herren, "taff" , 2023

Nachdem Herren Benders Tontechnik unterstützte, hatten sie im Auto viel Spaß. Geld habe sie für den Job nicht gewollt. Schließlich lud Philipp sie spontan zu sich nach Hause auf eine Pizza ein, obwohl er nicht weit von ihrem Wohnort entfernt war, was sie überraschte.

Anzeige

Anzeige

Im Video: Jasmin Herren stellt ihren neuen Freund vor

Jasmin Herren und Philipp Bender: So gehen die beiden mit ihrem Altersunterschied um

Doch wie gehen die zwei eigentlich mit ihrem Altersunterschied um?

Jasmin Herren betont, dass der Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Partner für sie keine Bedeutung habe, da sie sich beide geistig in einem ähnlichen Alter fühlen und glauben, dass in der heutigen Zeit die Chemie und die Liebe wichtiger sei als das Alter bei Beziehungen.

Für uns sind wir beide so 30 bis 35 und ich finde das sollte in der heutigen Zeit auch keine Rolle mehr spielen. So viele Prominente oder andere Menschen, die einen Altersunterschied haben - und wichtig ist, dass die Chemie stimmt und dass man sich liebt. Jasmin Herren, "taff" , 2023

Philipp Bender wiederum sagt, dass sie am Anfang zwar über den Altersunterschied nachgedacht haben, ihn aber letztendlich nicht wichtig fanden. Sie möchten den Altersunterschied nicht in den Mittelpunkt ihrer Beziehung stellen und glauben an die Freiheit, dass jeder lieben kann, wen er will, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen.

Und wie glücklich die zwei miteinander sind, das erfahren die TV-Zuschauer bei "Forsthaus Rampensau Germany" Ende 2023 exklusiv auf Joyn.