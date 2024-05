Jason Momoa: Der Hollywood-Star hat eine neue Freundin

"Game of Thrones"-Star Jason Momoa (44) teilt sein Liebesglück! Am 20. Mai postete der "Conan"-Schauspieler Bilder aus Japan, auf denen er innig mit Schauspielkollegin Adria Arjona (32) zu sehen ist.

"Aquaman"-Star Jason Momoa hat eine Reihe von Bildern auf seinem Instagram-Account geteilt, die im Rahmen seiner Reise nach Japan entstanden sind. Auf zwei Fotos ist er mit seiner Schauspielkollegin Adria Arjona (32), bekannt unter anderem aus "Emerald City - Die dunkle Welt von Oz", "Good Omens" und "Hit Man", zu sehen: Während sie auf einem Schnappschuss Arm in Arm in die Kamera strahlen, sitzt Arjona auf einem anderen zwischen Momoas Beinen und wird von hinten umarmt. Damit macht der 44-Jährige seine neue Liebe offiziell.

"Mi amor" - unser Herz schmilzt

"Japan, du bist ein wahr gewordener Traum, du hast mich umgehauen. Wir sind so dankbar für alle, die ihre Häuser geöffnet haben, um mit neuen und alten Freunden Erinnerungen zu schaffen. Ein weiteres unglaubliches Abenteuer, das ich mit meiner Liebe teile", schrieb der Schauspieler zu den Fotos. Seine Freundin bezeichnete er in der Bildunterschrift liebevoll als "mi amor".

Beziehung auf der Comic Con bestätigt

Gerüchte um eine neue Frau an Jason Momoas Seite gab es schon länger. Vor wenigen Tagen (12. Mai) bestätigte er beim Comic-Con-Festival in Basingstoke, dass er wieder in festen Händen ist. "Ich bin in einer Beziehung, und zwar schon seit einer ganzen Weile. Ich genieße einfach die Privatsphäre", erzählte er in einem Video der Veranstaltung, das auf X kursiert.

Jason Momoas Trennung von Lisa Bonet

Jason Momoa war zuvor mit Lisa Bonet (56) liiert. 2017 heiratete das Paar, das die beiden gemeinsamen Kinder Lola (16) und Nakoa-Wolf (15) hat. 2022 gab das einstige Hollywood-Traumpaar seine bereits zurückliegende Trennung bekannt. Die Scheidung wurde aber erst im Januar 2024 eingereicht.