Jason Momoa und Lisa Bonet: Das Hollywood-Ex-Paar ist jetzt offiziell geschieden!

Am vergangenen Montag, den 8. Januar, hat Lisa Bonet die Papiere eingereicht, jetzt ist die Scheidung von Jason Momoa bereits durch. In Sachen Vermögensaufteilung und Sorgerecht sind sich die Schauspielstars offenbar vollends einig.

Jason Momoa (44) und Lisa Bonet (56) sind offiziell geschiedene Leute. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf entsprechende Gerichtsdokumente.

Bezüglich der aufgeteilten Vermögenswerte und Einkünfte des jeweils anderen seien beide "ausreichend informiert" und "voll und ganz zufrieden", heißt es. "Aquaman"-Star Jason Momoa und Lisa Bonet haben bereits vor zwei Jahren ihre Trennung öffentlich gemacht. In den eingereichten Unterlagen ist sogar der 7. Oktober 2020 als Trennungsdatum aufgeführt. Als Grund sind die wie so oft in Hollywood üblichen "unüberbrückbaren Differenzen" vermerkt.

Sie teilen sich das Sorgerecht für die Kinder

Seit 2005 waren die beiden Schauspielstars liiert, im Oktober 2017 folgte die Hochzeit. Sie haben zwei gemeinsame Kinder - die 2007 geborene Tochter Lola und den 2008 zur Welt gekommenen Sohn Nakoa-Wolf. Die nun geschiedenen Ex-Eheleute wollen sich das Sorgerecht teilen und auf das Recht verzichten, ehelichen Unterhalt einzufordern. Auch hier soll es bereits eine Einigung geben.