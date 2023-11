Jason Momoa unten ohne: Der Hollywood-Star taucht in einer Show plötzlich ohne Hose auf

"Aquaman"-Schauspieler Jason Momoa ist zwar oft oben ohne zu sehen - die Hose hatte er bisher aber nicht vergessen. In einem Werbeclip für seine kommende "Saturday Night Live"-Moderation überraschte er nun mit einem ungewöhnlichen Tanz.

Jason Momoa (44) überrascht in einem neuen Promo-Clip für die Late-Night-Comedyshow "Saturday Night Live" mit einem Unterhosen-Auftritt. In seinem Instagram-Profil teilte der "Aquaman"-Darsteller ein Video, in dem er mit rosafarbener Unterhose in das NBC-Studio rennt und ruft: "Ich bin zurück, Baby!"

Zur Unterhose trägt der Schauspieler Stiefel, Schmuck und ein Oberteil. Momoa tanzt und hüpft im Kreis - er freue sich sehr, wieder hier zu sein, sagt er zu Moderatorin Ego Nwodim (35). Nachdem diese ihn auffordert, sich etwas anzuziehen, entgegnet er "Keine Chance!" und rennt lachend davon - direkt in die Arme von Komiker Marcello Hernández (26). Er hebt ihn hoch und springt weiter mit ihm herum.

Zum zweiten Mal wird er am kommenden Samstag als Moderator durch "Saturday Night Live" führen, als Gast kündigt der Clip unter anderem die Sängerin Tate McRae (20) an. In den Kommentaren schreiben Fans, dass sie sich auf ihn freuen und loben seinen Humor.