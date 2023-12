Jennifer Aniston über den Tod ihres "Friends"-Co-Stars: "Matthew Perry war glücklich und gesund"

Matthew Perry (1969-2023) ging es laut Jennifer Aniston (54) in den letzten Tagen vor seinem Tod gut. In einem Interview sprach die Schauspielerin über den Verlust ihres "Friends"-Co-Stars. Aniston betonte, dass Perry "keine Probleme hatte". Der Schauspieler war am 28. Oktober im Alter von 54 Jahren gestorben.

Anzeige

"Er war glücklich und gesund"

Auf die Frage, wie die Welt sich an Matthew Perry erinnern soll, erklärte Aniston im Magazin "Variety": "Wie er sagte, würde er gerne in Erinnerung bleiben. Er war glücklich. Er war gesund. Er hatte mit dem Rauchen aufgehört. Er kam in Form. Er war glücklich - das ist alles, was ich weiß." Sie fügte hinzu, dass sie an jenem Morgen mit ihm geschrieben habe: "Er hatte keine Schmerzen. Er hatte keine Probleme. Er war glücklich."

Weiter meinte Aniston: "Ich möchte, dass die Leute wissen, dass er wirklich gesund war", und dass er ein Ziel gehabt habe. "Ich vermisse ihn sehr. Das machen wir alle. Junge, er hat uns wirklich zum Lachen gebracht." Aniston sprach auch über die unzähligen Huldigungen, die Perry nach seinem Tod zuteilwurden, und nannte die Unterstützung der Hollywood-Community "so schön". Sie sagte "Variety": "Ich hoffe, er kann erfahren, dass er auf eine Weise geliebt wurde, wie er es nie gedacht hätte."

Anzeige

Anzeige

Matthew Perry wurde in Los Angeles beigesetzt

Matthew Perry, der in der Vergangenheit mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt hatte, wurde Ende Oktober tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Wie das Promiportal "TMZ" berichtete, wurde vor Ort nichts Verdächtiges gefunden, es gebe auch keine Anzeichen für Fremdverschulden. Laut "People"-Magazin sei eine Autopsie abgeschlossen worden, die Ergebnisse eines toxikologischen Berichts stehen aber noch aus. Die Beisetzung von Matthew Perry fand am 3. November im Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles statt.