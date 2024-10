Jennifer Lawrence: Die Hollywood-Schauspielerin präsentiert ihren Baby-Bauch

Im Februar 2022 wurden Jennifer Lawrence und ihr Ehemann Cooke Maroney zum ersten Mal Eltern. Rund zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Cy erwarten die "Tribute von Panem"-Darstellerin und der Kunsthändler nun erneut Nachwuchs.

Jennifer Lawrence präsentiert ihren Babybauch

+++ Update vom 22. Oktober +++

Nur einen Tag nachdem bekannt wurde, dass Jennifer Lawrence wieder schwanger ist, wurde sie nun erneut mit Babybauch gesichtet. Die Schauspielerin wurde bei einem Spaziergang mit ihrem Mann in Los Angeles von Fotografen abgelichtet. Dabei trug sie eine gelb geblümte Bluse und kombinierte dazu eine schwarze Hose. Ihr Babybauch blitzte dabei unter der Bluse hervor. Auch ihr Ehemann Cooke Maroney setzte auf einen lässigen Look. Er kombinierte ein weißes T-Shirt mit einer schwarzen Hose. Während des Spaziergangs unterhielt sich das Paar miteinander und wirkte total verliebt.

Jennifer Lawrence wird wieder Mama

+++ Update vom 21. Oktober +++

Eine Sprecherin der 34-Jährigen bestätigte gegenüber dem US-amerikanischen Modemagazin "Vogue" jetzt die Baby-News. Einen Tag zuvor waren Paparazzi-Fotos aufgetaucht, die die Oscar-Preisträgerin mit einem Babybauch in einem Restaurant in Los Angeles zeigen. Auf den Bildern trug sie einen schwarzen langen Rock und dazu ein weißes T-Shirt. Ihren Look rundete sie mit einem roten Pullover um die Schultern ab. Ein Detail stach dabei aber besonders ins Auge: Unter dem T-Shirt zeichnete sich deutlich eine kleine Wölbung ab.

Jennifer selbst hat sich bislang noch nicht zu ihrem Babyglück geäußert. Es ist nicht bekannt, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen auf der Welt begrüßen darf. Auch wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft schon ist, ist bisher unklar.

Jennifer Lawrence und Cooke Maroney im Elternglück

Seit 2018 sind Jennifer Lawrence und Cooke Maroney ein Paar. Ihre Hochzeit fand im Oktober 2019 statt. Ihr Liebesglück wurde daraufhin von Sohnemann Cy gekrönt, der im Februar 2022 zur Welt kam.

Ihr Familienglück hält sie privat

Die Privatsphäre ihrer Familie ist der Schauspielerin heilig. Gegenüber "Vanity Fair" erklärte sie vor der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2021, dass sie zwar offen über ihre Schwangerschaft sprechen werde, es ihr aber wichtig sei, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Und tatsächlich: Bis heute hat Jennifer noch nie ein offizielles Foto ihres Sohnes veröffentlicht.

Nach der Geburt ihres Sohnes ließ sich die "Silver Linings"-Darstellerin aber doch ein paar Details über die Geburt entlocken. "Ich starrte einfach nur, ich war so verliebt. Ich liebe jetzt auch alle anderen Babys. Neugeborene sind einfach so toll", schwärmte sie gegenüber "Vogue". Es bleibt abzuwarten, wie viel Jennifer dieses Mal über ihre Schwangerschaft preisgibt. Wir wünschen ihr alles Gute!

