Das Wichtigste in Kürze Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth arbeiteten während der " Tribute von Panem "-Dreharbeiten jahrelang eng zusammen.

Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass die beiden damals eine Affäre hatten. Doch was ist an den Spekulationen dran? In einem Interview bricht die Schauspielerin jetzt ihr Schweigen. Alle Infos dazu gibt es hier.

In den "Tribute von Panem"-Filmen kommen sich Jennifer Lawrence alias Katniss Everdeen und Liam Hemsworth, der die Rolle des Gale Hawthorne spielt, immer wieder ziemlich nahe. Doch auch privat soll es zwischen den beiden am Set gefunkt haben - und das, obwohl der Hollywoodstar damals noch mit Miley Cyrus zusammen war. Hatten Liam und Jennifer also eine Affäre? Die Schauspielerin bricht jetzt ihr Schweigen und klärt auf, was an den Gerüchten wirklich dran ist.

Miley Cyrus' Song "Flowers" lässt Affären-Gerüchte wieder aufleben

Miley Cyrus und Liam Hemsworth führten jahrelang eine turbulente Beziehung: Sie lernten sich 2010 am Set des Films "The Last Song" kennen, trennten sich 2013 aber. Nur kurze Zeit später gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance. 2018 folgte die Hochzeit, doch nur ein Jahr später trennten sie sich endgültig.

Vor wenigen Monaten rechnete die Musikerin im Song "Flowers" mit ihrem Ex-Mann ab. Das Lied erschien an Liams Geburtstag - dem 13. Januar - und viele Details sprechen dafür, dass die Single ihm gewidmet wurde. Fantheorien zufolge soll das Musikvideo sogar in dem Haus gedreht worden sein, in dem der Schauspieler sie während der Ehe betrogen haben soll. Zudem trägt Miley in dem Clip ein goldenes Kleid. Das Dress ähnelt dabei sehr Jennifer Lawrence' Kleid, das sie 2012 bei der "Tribute von Panem"-Premiere auf dem roten Teppich trug, bei der sie Arm in Arm mit Liam Hemsworth für die Kameras posierte. Viele Fans sind sich deshalb sicher, dass die Sängerin mit ihrem Song auf die Affären-Gerüchte zwischen Liam Hemsworth und Jennifer Lawrence anspielt.

Jennifer Lawrence mit besagtem Kleid bei der "Tribute von Panem"-Premiere 2012. © picture alliance / Newscom | David Edwards

Jennifer Lawrence spricht über Turtelei mit Liam Hemsworth

Doch was ist wirklich an den Gerüchten um eine Affäre dran? In der Talkshow "Watch What Happens Live" räumte die 32-Jährige die Spekulationen im Interview mit Andy Cohen nun endgültig aus dem Weg:

Nicht wahr, totales Gerücht! Wir alle wissen, dass wir uns nur ein einziges Mal geküsst haben, und das war Jahre nachdem sie sich getrennt hatten. Jennifer Lawrence, , 2023

Bereits 2015 hatte Jennifer Lawrence im Gespräch mit Andy Cohen gestanden, dass es zwischen ihr und Liam Hemsworth einen Kuss gab. Aus den beiden wurde zwar kein Paar und seit 2019 ist die gebürtige US-Amerikanerin mit dem Kunsthändler Cooke Maroney verheiratet, trotzdem scheint sie zu Liam noch ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen.

So schlimm waren die Gerüchte für Jennifer Lawrence

Gegenüber Andy Cohen gab Jennifer Lawrence nun außerdem zu, dass die Gerüchte nicht spurlos an ihr vorbeigingen. Sie überlegte damals sogar, in den sozialen Medien ein Statement zu posten - entschied sich dann aber doch dagegen. "Wenn fünf Leute auf einer Party denken, dass du mit dem Freund von jemandem geschlafen hast, ist das wirklich ärgerlich", meinte die Oscarpreisträgerin und fügte abschließend hinzu: "Und dann multipliziert man das mit - ich bin nicht gut in Mathe - acht Milliarden."