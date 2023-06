Jennifer Lawrence zu Gast beim GNTM-Finale – Alle Infos über die Schauspielerin

Das Wichtigste in Kürze Jennifer Lawrence begeistert ihre Fans mit ultralangen Haaren.

Die Schauspielerin war experimentierfreudig über die Jahre.

Am 15. Juni ist Jennifer Lawrence beim Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 zu sehen.

Anzeige

2012 sah Jennifer Lawrence noch ganz anders aus als 2023. Wie hat sich die "Tribute von Panem"-Schauspielerin über die letzten 11 Jahre entwickelt?

Jennifer Lawrence: Die besten Haar-Looks in Bildern

Anzeige

Anzeige

2012-2023: Jennifer Lawrence und ihre Looks

Jennifer Lawrence (32) wurde als Katniss in den "Tribute von Panem"-Filmen weltbekannt. Nun wirbt sie für ihren neuen Film "No Hard Feelings" und kommt auch zum "Germany's Next Topmodel"-Finale. Die blonde Schauspielerin sah nicht immer so aus wie heute. Deswegen gibt es hier einen Rückblick auf die über zehn Jahre Hollywood-Karriere der talentierten Schauspielerin.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Beim ersten "Tribute von Panem"-Film im Jahr 2012 hat Jennifer Lawrence noch eine brünette Mähne mit blonden Strähnchen. Blond wird sie erst später, doch lange wellige Haare hat sie damals schon. Außerdem trägt die junge Schauspielerin in den Jahren noch gerne Pony. Ein Jahr später hat sie nämlich einen schulterlangen Bob mit seitlichem Pony.

2014 änderte Jennifer Lawrence radikal ihren Look. Zum ersten Mal sieht sie mehr blond als brünett aus und auf einmal sind die Haare alle ab. Ihre mutige Kurzhaarfrisur wurde auch auf dem roten Teppich der 86. Oscars gefeiert. Zwei Jahre später war sie dann wieder bei ihrem schulterlangen Bob und so blond wie nie zu vor. Wasserstoffblond stand die damals 25-Jährige vor den Kameras.

Seit Jennifer Lawrence mit ihrem Ehemann Cooke Maroney zusammen ist, blieb sie bei ihrer dunkelblonden Haarpracht. 2019 heiratete die Schauspielerin den Kunstgalleristen aus New York. Im September 2022 erzählte Jennifer Lawrence, dass die beiden inzwischen einen Sohn hätten und sehr glückliche Eltern seien.

Zurzeit wirbt Jennifer Lawrence für ihren Film "No Hard Feelings" und begeistert ihre Fans mit ihrem neuen Look. Denn sie trägt ihre Haare so lang wie noch nie. Eine wahrhaft imposante blonde Mähne.

Jennifer Lawrence bei GNTM

Jennifer Lawrence wird am Donnerstag, den 15. Juni 2023, beim 18. Finale von "Germany's Next Topmodel" mitwirken, das ProSieben und Joyn ab 20:15 Uhr live ausstrahlen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde folgendes bekannt gegeben:

Surprise. Wir haben etwas zu verkünden: Schauspielerin Jennifer Lawrence bringt Oscar-Glamour ins #GNTM-Finale. Wir freuen uns sehr auf sie! Instagram: Germany's Next Topmodel , 2023

Übrigens: Lawrence hat selbst auch schon als Model gearbeitet. In der US-amerikanischen Talkshow "Conan" erzählte sie 2013, dass sie vor ihrer Filmkarriere für die Modemarke "Abercrombie & Fitch" vor der Kamera stand. Die Fotos wurden allerdings nie herausgebracht. Als ihr damaliger Agent nachfragte, was aus den Bildern wurde, schickte die Firma kommentarlos die Fotos von Jennifer Lawrence durch. Lachend erzählt sie bei "Conan", wie sie mit hochrotem Kopf sehr ehrgeizig Volleyball spielte, während die anderen Models im Fotoshooting perfekt posierten. Ihr Kampfgeist passte also nicht in die Werbekampagne, dafür hat er ihr aber eine tolle Hollywood-Karriere beschert. Mal sehen ob Jennifer Lawrence seitdem mehr Modelerfahrung sammeln konnte. Was genau Jennifer Lawrence bei GNTM jedenfalls machen wird, ist noch nicht bekannt. Fans dürfen also gespannt sein, in welcher Funktion sie bei ProSieben auftritt.