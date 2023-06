Jennifer Lopez begeistert Fans mit neuer Sommerfrisur

Das Wichtigste in Kürze Jennifer Lopez hat sich nach langer Zeit an eine Ponyfrisur gewagt.

Sie leitet damit einen neuen Lebensabschnitt ein - samt neuem Album.

Was wohl ihr Liebster, Ben Affleck, dazu sagt? J.Lo's Fans sind jedenfalls begeistert.

Jennifer Lopez ist für ihre lange Wallemähne bekannt. Doch jetzt hat sie ihren Haaren einen modernen Twist verpasst: Die Sängerin zeigt sich neuerdings mit Ponyfrisur. Ihre Fans sind begeistert.

Sieh dir im Video an, wie anders J.Lo jetzt aussieht

"Bang Bang!" So holt sich Jennifer Lopez die Aufmerksamkeit ihrer Instagram-Follower. Sie verwendet einen Hashtag, der übersetzt heißt: "Das bin ich jetzt." Dazu hat die Sängerin ein Bild von sich gepostet, das sie mit ungewohnter Frisur zeigt.

J.Lo trägt nun Pony und Beach Waves. Ihrer brauen Haarfarbe ist sie treu geblieben. Was die Follower der 53-Jährigen zu ihrem neuen Haarschnitt sagen? Viele schütten sie mit Herz- und Flammen-Emojis zu und bezeichnen sie schlichtweg als "Königin". "Dieser Pony steht dir fantastisch", findet eine Followerin. Eine andere fühlt sich an Jennifers Frisur in dem "Ain't it funny"-Video mit Rapper Ja Rule aus dem Jahr 2002 erinnert. Seither hatte die Musikerin eher selten einen Pony getragen und wenn dann nur zur Seite.

Jennifer Lopez: So halten ihre Wellenfrisuren

Meistens zeigt sich J.Lo mit glatten Haaren. Beim Super Bowl 2020 hatte sie einen ihrer seltenen Auftritte mit welliger Mähne. Ihr Hairstylist Chris Appleton verriet der "Vogue", wie er es geschafft hatte, "dass Jennifer Lopez' Wellen in Miami trotz Luftfeuchtigkeit stundenlang toll aussahen und sich nicht ausgehangen haben":

Ich benutze zwei unterschiedlich große Lockenstäbe. Erst drehe ich alle Haare mit einem kleineren Stab auf, damit richtige Kringellocken entstehen. Ich stecke sie fest und lasse sie auskühlen. Erst im Anschluss benutze ich einen Lockenstab mit möglichst großem Durchmesser, um sanfte Wellen zu stylen.

Jennifer Lopez beim Super Bowl 2020. © USA TODAY Sports

Jennifer Lopez: Ihr neues Album kommt

J.Lo's neueste Typveränderung kommt nicht von ungefähr. Ihr Hashtag "Das bin ich jetzt" spielt auf ihr kommendes Album "This Is Me... Now" an. Die neunte Platte der Musikerin ist eine Fortsetzung ihres dritten Studioalbums "This Is Me... Then".

Ein offizielles Release-Datum stehe noch nicht fest, verriet Jennifer in einem Gespräch mit dem Streaminganbieter Spotify im März. Voraussichtlich soll ihre neue Musik jedoch noch diesen Sommer erscheinen. In einer Pressemitteilung hieß es, dass das neue Album J.Lo's eine "emotionale, spirituelle und psychologische Reise" beschreiben werde, die sie in den letzten zwei Jahrzehnten unternommen habe.

Jennifer Lopez: Ihr Liebesleben

Diese Reise beinhaltet auch Schauspieler Ben Affleck, den Jennifer am 17. Juli 2022 heiratete. Die beiden waren von 2002 bis 2004 schon einmal liiert gewesen und hatten schließlich ihre Verlobung aufgelöst. Bis sie erneut zusammenfanden, war J.Lo mit Sänger Marc Anthony verheiratet und mit dem Tänzer Casper Smart, Rapper Drake und Baseballspieler Alex Rodríguez zusammen.

Mit Anthony hat J.Lo zwei Kinder, jedoch war es Affleck, dem sie zum Vatertag am 19. Juni einen Instagram-Post widmete. Sie teilte Bilder und ein Video von dem 50-Jährigen mit ihren Followern. Affleck sei der beste Vater, den sie jemals gesehen habe, sagt J.Lo in dem anhängenden Clip. Er sei liebevoll, fürsorglich und jederzeit da. Gemeinsame Kinder hat das Paar nicht. Affleck hat seinerseits eine 17-jährige Tochter mit Schauspielerin Jennifer Garner, mit der er von 2005 bis 2018 verheiratet war.

J.Lo und ihr Ben auf Instagram

Pärchenposts sind bei Jennifer Lopez eher eine Seltenheit. In der Vergangenheit machte sie Werbung für Afflecks Film "Air" und postete Eindrücke von den Grammys, wozu sie schrieb: "Immer die beste Zeit mit meinem Schatz, meinem Mann." Einem gemeinsamen Clip der beiden unterlegte J.Lo mit den Worten: "Leute, ich habe es geschafft! Ich habe die Person gefunden, die mich glücklicher macht denn je!"