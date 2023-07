Jennifer Lopez beleidigt Paparazzi – HIER das Video!

Irgendwie kein guter Tag für Jennifer Lopez (53). Erst funktioniert ihre Schlüsselkarte fürs Fitness-Studio nicht, dann läuft sie nach dem Workout den Paparazzi vor die Kameralinsen. Im Clip siehst du, wie die Sängerin kurz die Fassung verliert und die Fotografen beschimpft.

"Go away! Fuck you, bye!" sagt Jennifer Lopez wörtlich in einem Video, dass die US-Online-Klatschzentrale "TMZ" ins Netz stellte. Der Clip ist nur 35 Sekunden lang, sagt aber eine Menge aus über die Drucksituation, in der sich Hollywood-Superstars befinden. Denn egal, wohin sie gehen: Die Paparazzi, Fotografen, die mit ihren Kameras unentwegt nach Skandalen und Skandälchen schürfen wie die Goldgräber in Alaska, sind schon da. Jetzt wurde J.Lo die Rolle als "Gejagte" zu bunt.

Jennifer Lopez im Fitnessstudio ausgesperrt

Der Videoclip zeigt zunächst, wie Jennifer Lopez hastig aus einem schwarzen Van springt und zur Tür des Fitnessstudios "TA" am Ventura Boulevard in Los Angeles eilt. "TA" steht für Tracy Anderson, nach deren Trainingsmethoden J.Lo schon seit Jahren an ihrem perfekten Body feilt. Eigentlich sollte man meinen, dass für Stammkundin J.Lo quasi eine Drehtür eingebaut wurde - aber weit gefehlt: Die Schlüsselkarte zickt, J.Lo steht wörtlich "außen vor".

Ein gefundenes Fressen für die Fotografen, die auf ihre Auslöser klicken. Es dauert über 20 Sekunden, bis J.Lo, die das Gesicht von den Fotografen abgewandt hält, endlich eingelassen wird.

Nach einem Schnitt hält die Videokamera voll drauf, als J.Lo das Fitnessstudio, offensichtlich nicht durch den Haupteingang, wieder verlässt und zu ihrem Chauffeur in den schwarzen Cadillac Escalade 600 (Neupreis je nach Ausstattung bis 140.000 Euro) steigt. Vielleicht ist J.Lo enttäuscht, dass ihr Trick mit dem Hinterausgang nicht funktionierte - jedenfalls ist sie angesäuert.

Jennifer Lopez: In ihrem neuen Film ist sie wesentlich härter

"Geht weg", ruft sie den Paparazzi zu. Es klingt eher verzweifelt, denn aggressiv. Erst als einer der Klatschreporter etwas Unverständliches zu ihr sagt, legt J.Lo nach. Erneut nicht wüst schimpfend, sondern eher resigniert grüßend sagt sie deutlich: "Fuck you", also etwa "F**kt euch." Im gleichen Tonfall setzt sie ein "Bye" (Tschüss) hinterher, steigt ein und verschwindet.

J.Lo ist "Wiederholungstäterin", weil ihr die Paparazzi täglich sensationslüstern an den Hacken kleben. Alle paar Monate gibt es neue Meldungen über Zusammenstößen zwischen dem Superstar und der Fotografenmeute. Mal versuchte J.Lo, die Leute höflich und freundlich auf Distanz zu halten (Mai 2022), mal tickte sie aus und brüllte sie an (August 2022).

Auch J.Los Ehemann Ben Affleck hatte Paparazzi-Pech

Vielleicht tröstet J.Lo, dass es ihrem Ehemann Ben Affleck (50) auch nicht viel besser ging. Den erwischten die Paparazzi einen Tag später, als er beim Ausflug mit seinem Sohn Samuel im schicken Oldtimer (einem 1969 Cadillac DeVille im Wert von rund 30.000 Euro) eine Panne hatte. Das Auto lief wegen der derzeit mörderischen Hitze in Brentwood heiß, einer Stadt rund 60 Kilometer östlich von San Francisco. Und blieb auf der Hauptstraße liegen. Und es machte wieder "klick".

