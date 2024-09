Jennifer Lopez: Hat sie ihr Tattoo für Ben Affleck entfernen lassen?

"Bennifer 2.0" ist definitiv Geschichte. Die Scheidung zwischen Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) läuft. Wie sehr Jennifer mit dem Thema abgeschlossen hat, wurde nun erneut beim Filmfestival in Toronto sichtbar: Jennifer Lopez hat ihr Liebes-Tattoo für Ben verschwinden lassen!

Während des Fimfestivals in Toronto stand Jennifer Lopez im Mittelpunkt. Als sie im atemberaubenden, bodenlangen, mit silbernen Spiegeln bestickten und nur von Samtschleifen zusammengehaltenen Kleid von Tamara Ralph über den roten Teppich lief, waren alle Augen auf sie gerichtet. Und die aufmerksamen Fans und Paparazzi sahen etwas Besonderes: Die Sängerin hat das Liebes-Tattoo, das sie einst als Manifest ihrer Liebe zu Ben Affleck stechen ließ, verschwinden lassen.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass an dieser Beziehung nichts mehr zu retten ist. Das belegt auch die Tatsache, dass Ben Affleck nicht mit ihr nach Toronto reiste. Er blieb der Premiere von "Unstoppable", dem neuen Film mit Jennifer in der Hauptrolle, fern. Dabei ist er der Produzent des Dramas. Aber er wollte vor Ort weder das cineastische, noch ein privates Drama erleben - und ging seiner Noch-Ehefrau aus dem Weg.

Jennifer Lopez versteckt Liebes-Tattoo: Die "Unendlichkeit" hielt nur zwei Jahre

Bislang haben sich weder Ben noch die 55-Jährige zu den Gründen geäußert, warum ihre Ehe zerbrach. Aber sie müssen schwerwiegend sein, sonst hätte Lopez wohl kaum zu so einem drastischen Statement gegriffen. Ihr sensationelles Kleid ließ die Zuschauer:innen tief blicken. Vor allem auf ihre beiden Taillen. Und dort prangte bisher auf dem linken unteren Brustkorb ein Liebes-Tattoo. Ein Unendlichkeitszeichen mit den Namen "Jennifer" und "Ben" auf beiden Seiten des Symbols, ein Pfeil verband die beiden Namen zusätzlich. Die beiden hatten sich im Februar 2023 je ein Tattoo stechen lassen, um den ersten Valentinstag als Ehepaar zu feiern. "Ewige Hingabe" hatte J.Lo damals unter einen Instagram-Post mit dem Bild des Tattoos geschrieben.

Die "Unendlichkeit" dauerte nur zwei Jahre, jetzt ist das Tattoo weg. Und das gilt auch für Liebe zwischen dem Paar, das bereits zweimal das "Traumpaar Hollywoods" war. Nachdem ihre erste, gut zweijährige Romanze Anfang 2004 zerbrach, hatten sie 2021 wieder zueinander gefunden, sich im April 2022 verlobt und schließlich im Juli 2022 geheiratet.

Schon im Mai zog Ben Affleck aus der gemeinsamen Villa aus

Exakt zwei Jahre später zerbrach die Beziehung, wie aus den Scheidungspapieren hervorgeht, die die Schauspielerin im August einreichte. Demnach gibt sie den Tag der Trennung mit dem 26. April 2024 an. Genau an ihrem zweiten Hochzeitstag (16. Juli) bestätigte "Us Weekly", dass Jennifer die Scheidung einreichen wolle und somit die Gerüchte, die in Hollywood längst die Runde machten.

Bereits im Mai war Affleck aus dem gemeinsamen Haus in Los Angeles ausgezogen. Im Juli wurde es auf dem Immobilienmarkt zum Verkauf angeboten.

