Hollywood-Star Jennifer Lopez haut mit ihrem Instagram-Feed immer wieder tausende, wenn nicht sogar Millionen von Fans um: Sie zeigt sich gerne in knappen Outfits, mit verführerischen Blicken und in stylischen Looks. Jetzt hat sie ein neues Video gepostet, in dem sie sich von ihrer ganz natürlichen Seite und komplett ungeschminkt präsentiert.

Im Clip: Jennifer Lopez überrascht mit neuer Sommerfrisur!

Jennifer Lopez begeistert im "No-Make-up"-Look

Die 53-Jährige verbrachte erst kürzlich noch den Nationalfeiertag der USA mit ihren Liebsten am Pool und veröffentlichte auf Instagram ein Selfie im sexy Badeanzug, übergroßer Sonnenbrille und Lipgloss. Jetzt zeigt sie sich in ihrem neusten Posting aus dem Badezimmer mit nacktem Gesicht und ohne Make-up.



Die Schauspielerin trägt im Clip einen schwarzen, langärmligen Cropped Pullover und lässt dabei ihr nasses Haar leicht nach hinten fallen. Sie verrät ihren Follower:innen direkt zu Beginn, dass sie gerade erst aus der Dusche gekommen sei und spät dran sei. "Aber ich wollte euch zeigen, wie ihr sofort strahlen und aussehen könnt, als würdet ihr gerade vom Strand kommen", fährt J.Lo fort.

Die zweifache Mutter nutzt ihr kleines Tutorial, um ihre eigene Hautpflegelinie zu promoten und schreibt dazu in der Caption: "Ich zeige einen ungeschminkten 'JLoBeauty'-Glow für die Hamptons".



Die Ehefrau von Ben Affleck finalisiert den Look mit einem passenden Hairstyle und bindet ihre Haare zu einem tiefsitzenden Dutt zusammen. Mit den Worten "Da ist es! Gern geschehen!" beendet sie ihr Make-up-Tutorial und hinterlässt bei den Fans pure Begeisterung.



Jennifer Lopez machte vor wenigen Wochen auch mit einem neuen Nagellack-Trend auf sich aufmerksam. Alle Infos dazu gibt es hier.

SO reagieren die Fans von Hollywood-Star J.Lo

249 Millionen Personen folgen Jennifer Lopez auf Instagram (Stand: 7. Juli 2023) und möchten scheinbar am Leben der erfolgreichen Schauspielerin und Sängerin teilhaben. Auch ihr neues Posting haut einige Fans offensichtlich um und erzielt nach nur 18 Stunden rund 1,9 Millionen Aufrufe (Stand: 7. Juli 2023). Ihre Follower:innen zeigen große Begeisterung von ihrem No-Make-up-Look und kommentieren eifrig Komplimente, wie "Dieser JLo-Glow" mit einem Herz-Emoji oder "Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, aber: Du bist sooooo schön" mit Herzaugen- und Flammen-Emoji.