Jennifer Lopez total glücklich - aber nicht mit Ben Affleck

Es gibt Liebesgeschichten, auch für Jennifer Lopez (54), die gut ausgehen. Allerdings scheint das in ihren Filmen einfacher als im wahren Leben. Dort kriselt's und knirscht's mal wieder heftig mit Ehemann Ben Affleck (51): Sogar den Hochzeitstag feierten sie getrennt. Für alle J.Lo-Romantiker:innen empfiehlt sich ein Ausflug zu Joyn ...

Was ist los im Hause Lopez/Affleck? Bei dem Hollywood-Traumpaar, das 2021 nach jahrelanger Trennung wieder zueinander fand und 2022 heiratete, hängt der Haussegen (wieder mal) schief: Den Hochzeitstag am 16. Juli verbrachten die beiden getrennt. Sie an der Ostküste, er an der Westküste Amerikas.

Für alle Fans, die sich für Jennifer ein Happy End wünschen, ist wohl eher ein Filmabend zu empfehlen. Auf Joyn läuft ihr Film "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick". Die romantische Komödie wurde 2019 gedreht. Damals war J.Lo noch glücklich - allerdings nicht mit Ben Affleck.

"Bennifer": Am Hochzeitstag 4.000 Kilometer voneinander getrennt

J.Lo trinkt Cappuccino in einem trendigen Café in den Hamptons, der Urlaubsregion auf der Halbinsel Long Island vor den Toren New Yorks und cruist mit dem Cabrio durch die Gegend. Ben Affleck nutzt 4.000 Kilometer (Luftlinie) entfernt in Los Angeles eine Pause der Dreharbeiten zu "The Accountant 2" für einen Motorrad-Ausflug. Und das alles am gemeinsamen Hochzeitstag.

Es soll, so berichten US-Medien wie "People" und "Foxnews", nicht gut um die Ehe der beiden stehen. Die Trennungsgerüchte wurden zusätzlich befeuert, weil die beiden ihr feudales Anwesen in Beverly Hills wohl verkaufen wollen - für mindesten 68 Millionen Dollar. Affleck, so berichtete "People", sei schon ausgezogen und lebe in einer Mietwohnung. Lopez dagegen macht öffentlich gute Miene und erklärte, sie freue sich "auf einen Sommer voller Spaß und Lachen", wie "Page Six" eine Quelle zitierte. Die Frage ist, mit wem sie den Spaß haben wird.

"Marry Me": Turbulenter Spaß mit Jennifer Lopez und Owen Wilson

Im Oktober 2019 war noch alles anders. Da war J.Lo gerade ein halbes Jahr lang mit dem Baseball-Star Alex Rodriguez (48) verlobt, während Ben Affleck mit der Filmproduzentin Lindsay Shookus (44) liiert war.

J.Lo war happy - da kamen die Dreharbeiten zur romantischen Komödie "Marry Me" gerade recht. In New York begann das Shooting mit Co-Hauptdarsteller Owen Wilson (55), der für J.Lo schon seit dem ersten gemeinsamen Dreh bei "Anaconda" (1997) ein guter Freund und Kollege ist.

In "Marry Me", jetzt auf Joyn zum Streamen bereit, spielt Jennifer die Pop-Diva Kat Valdez, die eigentlich auf der Live-Bühne ihren Lover heiraten will. Als sie aber herausfindet, dass der sie betrogen hat, beschließt sie kurzerhand, einem Wildfremden aus dem Publikum den Heiratsantrag zu machen - und pickt sich den alleinerziehenden Charlie (Wilson) heraus - der nicht mal Fan von Kat ist.

In der Folge stellt sich (auf turbulent-spaßig-melancholische Art und Weise) heraus, dass die Liebe auch in Hollywood-Filmen nicht immer einfach ist, es aber Lösungen gibt. Die wünschten sich J.Lo und Ben aktuell wohl auch für ihre reale Liebe ...