Es war eine der aufregendsten Reunions der letzten Dekade: 17 Jahre nach ihrer Trennung war die Liebe zwischen Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) 2021 erneut entflammt. Kurze Zeit später schlossen sie den Bund fürs Leben. Doch nun soll die Sängerin und Schauspielerin rasend vor Wut sein. Der Grund: Ihr Liebster war bei einem allzu zärtlichen Moment mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (51) erwischt worden.

Ben Affleck & Ex Jennifer Garner: Freundschaft oder Flirt?

Dass Ben Affleck sich mit seiner Ex-Frau Jennifer gut versteht, ist kein Geheimnis. Schon ihren Kindern Violet (17), Seraphina (14) und Samuel (11) zuliebe bemühen sich beide um ein freundschaftliches Verhältnis. Zuletzt aber hatte das Promiportal "Page Six" Paparazzi-Fotos veröffentlicht, die das Ex-Paar in solch inniger Umarmung zeigten, dass vielerorts Zweifel an der rein platonischen Art ihrer Beziehung aufkamen. "Das ist keine gemeinsame Erziehung, das ist Fremdgehen", wütete etwa ein User auf X (ehemals Twitter).

Externer Inhalt

Der nur wenig später beobachtete Streit zwischen dem Schauspieler und seiner jetzigen Frau legt die Vermutung nahe, dass es darin um eben diese Bilder gegangen sein könnte - bestätigt wurde dies jedoch bislang von niemandem.

Externer Inhalt

Jennifer Lopez schuld an Versöhnung?

J.Lo soll aber sogar maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass sich ihr Mann und seine Ex so gut verstehen! Das erklärte erst kürzlich ein Insider dem britischen Boulevardblatt "Daily Mail". Sie sei eine starke Frau, die dafür gesorgt habe, dass Ben Affleck seine Suchterkrankungen überwunden habe: "Ben ist gesund. Das Drama der Vergangenheit und die ganzen Gefühle wegen der Scheidung sind lange passé und zusammen schaffen sie es, dass es funktioniert."

Dadurch habe sie auch dafür gesorgt, das Verhältnis zwischen Ben Affleck und der Mutter seiner Kinder maßgeblich zu verbessern, wofür diese ihr sehr dankbar sei. Die beiden Frauen verstünden sich ausgesprochen gut. Auch J.Los Zwillinge Max und Emme (15) aus der Ehe mit Marc Anthony (55) kämen hervorragend mit ihren Stiefgeschwistern Violet, Seraphina und Samuel klar, die Familien lebten echtes Patchwork-Glück. Jennifer Garner ist seit einiger Zeit mit dem Geschäftsmann John Miller (45) liiert.

Die Wahrheit kennen letztlich natürlich nur die Beteiligten. Doch eins ist klar: Oft ist eine Situation ganz anders als sie von außen erscheint.