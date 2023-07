Jennifer Lopez und Ben Affleck wollen nochmal heiraten! Süße Liebes-Überraschung

Das Wichtigste in Kürze Jennifer Lopez und Ben Affleck waren bereits von 2002 bis 2004 ein Paar und kamen fast zwei Jahrzehnte nach der Trennung wieder zusammen. Es gilt als das süßeste Liebes-Comeback aller Zeiten.

Im Juli 2022 gaben sich die beiden Weltstars in Las Vegas das Ja-Wort.

Jetzt wollen sie noch ein zweites Mal heiraten und ihre Liebe feiern.

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind SO glücklich miteinander, dass sie noch ein zweites Mal heiraten wollen! Noch diesen Sommer plant das Hollywood-Traumpaar, ihr Eheversprechen zu erneuern. Mit dieser Liebes-News haben selbst eingefleischte "Bennifer"-Fans nicht gerechnet – vor allem, weil in den letzten Wochen immer wieder Krisen-Gerüchte aufkamen. Diese scheinen aber alles andere, als wahr zu sein…

J. Lo und Ben Affleck heiraten noch einmal

Im Juli 2022 haben Jennifer Lopez und Ben Affleck in Las Vegas geheiratet. Einen Monat später folgte dann eine zweite, ganz intime Feier in Bens Haus in Georgia. Doch das ist den beiden noch nicht genug! "Jen und Ben sind verliebter denn je. Ihr erstes Jahr Ehe war spektakulär" so zitiert die Daily Mail einen Freund des Paares.

Um der Welt zu zeigen, WIE glücklich sie miteinander sind, wollen J. Lo und ihr Ben jetzt also noch eine zweite Hochzeit feiern!

Und DAS, nachdem in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte über eine Liebe-Krise die Runde machten. Mit ihrer zweiten Hochzeit wollen die beiden dem ganzen Tratsch wohl ein für allemal ein Ende setzen.

Die zweite Hochzeit soll bei ihnen zuhause stattfinden

Die zweite Hochzeit von J. Lo und Ben Affleck soll noch im Sommer 2023 stattfinden! Veranstaltungs-Ort ist angeblich ihre neue 60-Millionen-Dollar-Villa in Beverly Hills.

Das ist die neue Villa von Jennifer Lopez und Ben Affleck in Beverly Hills. © IMAGO/Cover-Images

Die zweite Hochzeit von J. Lo und Ben Affleck wird eine riesige Promi-Party

Laut einer Quelle soll es bereits Ende Juli oder Anfang August soweit sein. Und eins ist sicher: Diesmal wird die Party nicht im kleinen Kreise stattfinden, sondern RIESIG! Auf der Gästeliste stehen wohl sämtliche Promis. Platz ist genug – die Villa umfasst schließlich 46.000 Quadratmeter.

"Sie beabsichtigen, ihre Liebe jederzeit zu feiern, ob es den Leuten gefällt oder nicht." Freund von J. Lo und Ben Affleck , 2023 "Daily Mail"

Das verrät jetzt ein Freund der beiden. Wir dürfen schon jetzt auf die Fotos dieser Mega-Party gespannt sein!