Jennifer Lopez wird 54 Jahre alt: Sexy Instagram-Foto in Spitzen-Dessous!

Das Wichtigste in Kürze Jennifer Lopez feierte ihren 54. Geburtstag mit einem außergewöhnlichen Instagram-Post.

"J.Lo" präsentierte sich ihren Fans in aufreizenden Dessous.

Sieben Tage zuvor feierte sie den zweiten Hochzeitstag mit Ben Affleck.

An ihrem 54. Geburtstag präsentierte sich Jennifer Lopez auf Instagram in außergewöhnlicher Form: in reizvoller Unterwäsche.

"Getting ready to celebrate" - "Bin bereit, zu feiern" unterschrieb Jennifer Lopez am Morgen des 24. Juli ihren tagesaktuellen Instagram-Post. An diesem Tag feiert der Musik- und Schauspiel-Superstar seinen 54. Geburtstag. Und wie es für "La Lopez" üblich ist, tut sie es auf außergewöhnliche Art und Weise: Sie präsentiert sich ihren rund 249 Millionen Followern in schicken Dessous.

"GNTM"-Superstar Heidi Klum gratuliert Jennifer Lopez

Sie trägt einen weißen Spitzen-BH, ein seidenes Kleidchen locker um die Hüfte geschlagen: Lopez lacht strahlend und präsentiert ihren makellosen, durchtrainierten Body. Das Bild signalisiert eindeutig: Leute, mir geht's richtig gut.

Das Bild stammt aus einem Shooting für Intimissimi - und wird auch vom Instagram-Account der Modefirma mit präsentiert. Natürlich zählte der Kanal "intimissimiofficial" dann auch zu den ersten Geburtstagsgratulanten.

Unter den vielen Fans, die herzlichst und überschwänglich - Kommentar eines Users: "Du Göttin!" - gratulierten, waren auch viele Promis. So kommentierte "GNTM"-Moderatorin und -Jurorin Heidi Klum (50): "Happy Happy Birthday". Auch die italienische Sängerin Laura Pausini (49) schickte Herzchen.

Salma Hayek schickt Jennifer Lopez zum Geburtstag ein altes Foto

Besonders berührt haben dürfte das Geburtstagskind der Beitrag, den Schauspieler-Kollegin Salma Hayek (56) auf deren Instagram-Kanal veröffentlichte. Sie habe, schreibt Hayek in der Caption, am Tag vor J.Lo's Geburtstag "aus heiterem Himmel" ein altes Bild gefunden und das für "ein Zeichen" gehalten, es "an deinem besonderen Tag mit dir zu teilen". Das Foto zeigt Lopez und Hayek vor etlichen Jahren, offensichtlich bei einer Hollywood-Veranstaltung. Denn auf dem Bild sind unter anderen auch Susan Sarandon (76) und Ben Affleck (50) zu sehen.

Hayek schreibt herzliche Worte, die sich auf die Anfangszeit beider im Showbusiness beziehen: "Das Bild erinnert mich an die Zeit, als sie sagten, wir würden es nicht schaffen. Danach sagten sie, wir würden nicht durchhalten." Danach setzt sie drei Smileys, die Tränen lachen, und schließt: "Strahle weiter, Chica, und genieße jede Sekunde!"

Jennifer Lopez und Ben Affleck feierten zweiten Hochzeitstag

Das tut J.Lo, die auf den Hayek-Gruß mit einem Party-Emoji reagierte. Vor allem im Juli. Vor sieben Tagen, am 14. Juli, feierte sie mit ihrem Mann Ben Affleck den gemeinsamen zweiten Hochzeitstag. Und zwar erst im legendären "Beverly Hills Hotel" im Herzen von Los Angeles und dann im Nobel-Restaurant "Giorgio Baldi" an der Strandpromenade von Santa Monica.