Jessica Ginkel und Daniel Fehlow: Darum blieb ihre Beziehung so lange geheim

Schauspielerin Jessica Ginkel (44, "Die Eifelpraxis") ist seit vielen Jahren mit Kollege Daniel Fehlow (49, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten") verheiratet. Das hielten sie aber lange Zeit geheim. Dabei ist ihre Liebesgeschichte wirklich schön ...

Der erste Kuss war ein dienstlicher. Zwischen 2006 und 2009 spielten Jessica Ginkel und Daniel Fehlow gemeinsam in der Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Da wurde Daniel in der Rolle des Womanizers Leon Monero zur Soap-Legende. Als solcher turtelte er mehr oder weniger ausführlich und folgenschwer (in der Serie hatte er drei Ehefrauen und zwei Kinder) mit allen Hauptdarstellerinnen, verdrehte sowohl Yvonne Catterfeld als auch Rhea Harder, Alexandra Neldel, Nina Bott und Susan Sideropoulos beruflich den Kopf.

Jessica Ginkel ist verheiratet: "Hochzeitsgeständnis" gab es erst nach drei Jahren

Nur mit Caroline Neustädter hatte er keine Affäre, tauschte nur ein freundschaftliches Bussi. Dafür funkte es privat ein bisschen später und sehr nachhaltig. Denn Caroline wurde von Jessica Ginkel gespielt. Einige Zeit, nachdem sie 2009 die Serie verlassen hatte, funkte es mit dem Ex-Kollegen Daniel. Und es hielt bis heute.

Die beiden hielten ihre Liebe lange unterm Deckel. Erst 2016 meldete "Bild", dass Jessica und Daniel "schon seit vier Jahren" zusammen seien - wie "jetzt bekannt wurde".

Jessica Ginkel und Daniel Fehlow haben zusammen zwei Kinder

Mehr noch: Der Öffentlichkeit war auch entgangen, dass Jessica und Daniel schon 2015 zum ersten Mal Eltern geworden waren. 2018 folgte das zweite gemeinsame Kind. Im selben Jahr haben die beiden auch geheiratet, aber auch das gaben sie erst 2021 bekannt.

So schön geheimniskrämerisch sie im Privaten ist, so vielseitig und viel beschäftigt ist Jessica im Beruf. Am Freitag (8. November) läuft "Wann, wenn nicht jetzt", die 14. Folge der ARD-Serie "Die Eifelpraxis", in der sich Jessica als Krankenschwester Vicky einer schweren Entscheidung gegenüber sieht: Sie wurde ungewollt schwanger.

Jessica etablierte sich nach ihrem GZSZ-Ausstieg durch Engagements in der Telenovela "Lena - Liebe meines Lebens" und in "Der Lehrer", bevor sie 2021 bei "Die Eifelpraxis" anheuerte. 2022 spielte sie die Hauptrolle in der achtteiligen Familienreihe "Nachricht von Mama". Darin spielt sie Elli, die leider an Krebs starb, für ihre Familie aber schon vorab kurze Videos drehte, um auch nach ihrem Ableben präsent und hilfreich sein zu können. Die einfühlsame Miniserie gibt es auf Joyn.

