Jessica Simpson: Seit sechs Jahren trocken - so heftig waren ihre Alkoholprobleme

Halloween hat für Jessica Simpson eine ganz besondere Bedeutung: Nach einer Party erkannte sie, dass sie ein Alkoholproblem hat und es dringend bekämpfen muss. Inzwischen ist sie seit sechs Jahren trocken, wie sie auf ihrem Instagram-Account erinnert.

Jessica Simpson (43) feiert einen neuen Meilenstein in ihrem Kampf gegen den Alkohol. In diesem Monat ist die Sängerin und Schauspielerin bereits seit sechs Jahren trocken.

Jessica Simpson über mangelnde Selbstliebe

Die Mutter von drei Kindern feierte dieses Jubiläum am Donnerstag (2. November) in ihrer Instagram-Story. Darin rief sie einen zwei Jahre alten Beitrag von sich in Erinnerung. 2021 hatte sie ein Foto von sich gepostet, dass im Jahr 2017 entstanden war und eine sichtlich derangierte Frau zeigte. "Vor sechs Jahren", schrieb Simpson nun. Damals entschied sie, dass sich ihr Leben dringend ändern müsse. "Diese Person am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiedererkennbare Version von mir. Ich wusste in diesem Moment, dass ich mir erlauben würde, mein Licht zurückzugewinnen, den Sieg über meinen inneren Kampf um Selbstachtung zu zeigen und dieser Welt mit durchdringender Klarheit zu trotzen."

Sie schaffte es tatsächlich, ihre Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Inzwischen zeigt sie bei Instagram regelmäßig ihren gesunden Lifestyle, postet sich erschlankt und fit mit ihren Kindern. Simpson verriet vor zwei Jahren: "Das Trinken war nicht das Problem. Ich war es. Ich habe mich selbst nicht geliebt. Ich habe meine eigene Macht nicht respektiert." Zu ihrem ganz besonderen Jahrestag teilte Simpson auch ein Foto mit ihrer Tochter Maxwell (11). "Entscheide dich heute dafür, freundlich zu sein, denn du weißt nie, wie sehr jemand es brauchen könnte", kommentierte sie zu dem gemeinsamen Schnappschuss.

Dritte Schwangerschaft war schwierig

Simpson ist seit 2014 mit ihrem zweiten Mann Eric Johnson (44) verheiratet. Sie hat drei Kinder, die 2012 geborene Tochter Maxwell Drew, den 2013 geborenen Sohn Ace Knute und die 2019 geborene Birdie Mae Johnson. In ihrer 2020 erschienenen Autobiografie "Open Book" berichtete sie über ihre Alkohol- und Tablettensucht. Darin schilderte sie, dass ihr an Halloween 2017 bewusst wurde, dass sie gegen das Trinken angehen müsse: Sie sei nach einer Party so betrunken gewesen, dass sie ihre Kinder nicht anziehen konnte. Eine weitere Herausforderung brachte dann die letzte Schwangerschaft mit sich. Simpson nahm stark zu und wog am Ende 117 Kilogramm - mehr als ihr Gatte. Dank viel Sport und Ernährungsumstellung speckte sie nach der Geburt 2019 wieder rund 45 Kilo ab.