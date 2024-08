"Jetzt wird es ernst": Knossi gibt Einblicke in die Hochzeits-Planung

Den Antrag hat er hinter sich, das Schlimmste aber scheint Streaming-Star Jens "Knossi" Knossalla noch bevorzustehen. Denn seine Verlobte Lia nimmt die Hochzeitsvorbereitungen sehr, sehr genau. In einem Instagram-Reel gab Knossi kürzlich erste Einblicke.

Anzeige

Wenn der selbsternannte König des Internets, Jens "Knossi" Knossalla, plötzlich romantisch wird, lässt er sich schon mal zu einem Heiratsantrag auf den Malediven hinreißen. Rund ein Jahr nach einer Spaß-Hochzeit in Las Vegas hatte der 38-Jährige dort vor einem Monat noch mal offiziell um die Hand der Influencerin Lia Mitrou (27) angehalten.

Hochzeit mit Motto

Und das hat er nun davon: Auf Instagram veröffentlichte er kürzlich ein Reel, das er mit "Jetzt wird es ernst" kommentierte. Darin überrascht er die schöne Griechin mit einer Menge auf dem Küchentisch ausgebreiteter Zettel und fragt verdutzt: "Was ist los?" Während seine Liebste offensichtlich schon voll in der Feier-Organisation steckt, scheint er selbst noch latent überfordert zu sein. Immerhin soll die Trauung doch erst in zwei Jahren stattfinden! Kein Grund, nicht jetzt schon alles durchzuplanen, findet Lia und informiert ihren verdatterten Verlobten:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Auch das Farbkonzept muss passen

Als Motto habe sie "was richtig Geiles". Außerdem überlege sie, ob die Hochzeitsgäste nicht in einer bestimmten Farbe kommen sollten. "Das macht man auch so." Sie habe da auch schon eine gute Farbe. Die Dekoration des Saals sei natürlich ebenfalls wichtig. Plötzlich scheint sie zu bemerken, dass sie ihren Liebsten überrumpelt: "Was ist los?", fragt sie ihn, der daraufhin nur in die Kamera murmelt:

Der letzte, mäßig freudig vorgetragene Satz folgte zwar lediglich Lias "Freu dich doch!"-Aufforderung aus dem Hintergrund, doch man darf davon ausgehen, dass Knossis entgeistertes Gesicht Teil einer humorvollen Inszenierung ist. Um auch etwas zur Planung beizutragen, tippte er auf ein Bild mit goldenem Besteck ("Ich glaube, wir nehmen diese Gabeln") und brachte Lia damit zum Lachen. Und so endete der Clip denn auch mit Knossis nun deutlich fröhlicher wirkenden Bestätigung: