Joe Jonas und Sophie Turner: Droht ihr Liebesglück zu zerbrechen?

"What Did I Do To Your Heart" (auf deutsch: "Was habe ich deinem Herzen angetan?") ist einer der Songs, die Joe Jonas (34) gerade fast allabendlich singt. Er ist mit seinen Brüdern Nick und Kevin auf US-Tournee. Gut möglich, dass er während der Shows der Jonas Brothers dabei kurz über sein Liebesglück mit Ehefrau Sophie Turner (27) grübelt. Denn um dieses steht es offenbar nicht zum Besten.

Das amerikanische Klatsch-Portal "TMZ" ist sich sicher: "Ihr Ehe geht den Bach runter und wird bald vor dem Scheidungsrichter landen." Auch die Kolleg:innen von "People" berichten, dass Joe Jonas angeblich einen Scheidungsanwalt engagiert haben soll. Steht die Ehe der beiden etwa vor dem Aus?

Im Clip: Alle Infos zur angeblichen Krise bei Joe Jonas und Sophie Turner

Seit sechs Monaten sollen Joe Jonas und Sophie Turner "ernste Probleme" haben

Der amerikanische Boygroup-Schwarm und die britische Schauspiel-Entdeckung - Fans und Szene waren begeistert, als es 2016 zwischen dem Sänger und Schauspieler ("Camp Rock") und der jungen Britin ("Game Of Thrones", "X-Men") funkte. 2017 verlobten sich die beiden. Ihre Liebe war so groß, dass sie sich gleich zwei Hochzeiten gönnten. Erst feierten sie am 1. Mai 2019 in Las Vegas, am 29. Juni wiederholten sie ihr Eheversprechen in Carpentras in Frankreich. Im Juli 2020 wurde Töchterchen Willa geboren, zwei Jahre später bekam sie ein Schwesterchen. Das Glück schien perfekt.

Nun aber droht das Beziehungs-Aus. Schon seit "mindestens sechs Monaten", so berichtet "TMZ", soll das Paar "ernste Probleme" haben. Immer häufiger wurde Joe Jonas zudem ohne Ehering gesichtet.

Als weiteres Indiz für Eheturbulenzen wird gewertet, dass die beiden ihre Villa in Miami verkauften. Das könnte man allerdings auch als Makler-Coup sehen: 2021 zahlten Joe und Sophie rund elf Millionen Dollar für das Luxus-Anwesen - jetzt wurde es mit über fünf Millionen Dollar Gewinn verkauft.

Im nächsten Jahr kommt Joe Jonas nach Deutschland - als Single?

"TMZ" will erfahren haben, dass Joe sein Management "mindestens zwei" Scheidungskanzleien kontaktieren ließ und dass das Einreichen der Scheidungsdokumente unmittelbar bevorstehe.

Offiziell gibt es aus dem Hause Jonas-Turner bislang keinerlei Stellungnahmen. Die beiden halten ihr Privatleben strikt aus den sozialen Medien heraus. So wurde bisher nicht einmal der Name ihrer zweiten Tochter kommuniziert. Beide Kinder sind "TMZ" zufolge derzeit mit ihrem Papa Joe und ihren Onkeln auf der "Five Albums. One Night. The World Tour"-Konzertreise der Jonas Brothers unterwegs. Sophie Turner dagegen nicht.

Im nächsten Jahr wird die Tournee für drei Konzerte auch nach Deutschland führen. Ob die Fans in Hamburg (21. Mai), Köln (22. Mai) und München (3. Juni) Joe dann als Single bejubeln können, bleibt abzuwarten.