Joelina Drews: Sie gibt nicht nur auf der Bühne Vollgas

Durchstarten! Das möchte Joelina Drews (28), die Tochter vom "Schlagerkönig a. D." Jürgen Drews (78), möglichst in der Musikbranche. Allerdings gibt sie nicht nur auf der Bühne Vollgas. Das wurde ihr gerade im Straßenverkehr zum Verhängnis.

In einer Instagram-Story verkündete Joelina Drews ihren rund 30.000 Follower:innen auf sehr humorige Art von einer unschönen Grenzüberschreitung: Sie musste den Führerschein für einen Monat abgeben. Zu den Klängen des melodramatischen Chansons "Goodbye, Adiós, Adieu, Arrivederci" von Carmen Sylva zeigte sie das Foto eines Berichts von "RTL.de" mit der Headline "Lappen weg!"

Joelina Drews: Lappen weg für einen Monat

"10 Jahre und 100 Blitzer später", so erklärte sie, müsse sie jetzt erst mal ohne Führerschein auskommen. Die Sängerin, die vor wenigen Tagen "Mein größtes Geschenk", ein berührendes Duett mit ihrem Vater, als Vorweihnachtssingle veröffentlichte, schien das Malheur nicht allzu ernst zu nehmen. Immerhin habe sie nach eigenen Angaben bereits einen Chauffeur gefunden - ihren Freund, den Musikproduzenten Adrian Louis (27). Mit dem ist Joelina Drews seit über zwei Jahren glücklich liiert. Im Interview mit "Bunte" meinte sie: "Wir sind ein wirklich gutes Team und ich bin sehr dankbar, einen so talentierten und tollen Mann an meiner Seite haben." Es trifft sich nun, dass zu Adrians Talenten wohl auch Autofahren zählt.

Ende November bedankte sich Joelina angesichts von 1,9 Millionen Streams bei Spotify für die Unterstützung, die sie erhält: "Ich bin dankbar für jeden, der immer an mich glaubt und an meiner Seite ist." In dem Instagram-Post meinte sie auch: "Der Weg ist das Ziel und diesem bin ich dieses Jahr wieder um ein großes Stück näher gekommen!" Sie wird dem Weg treu bleiben, auch wenn sie gerade einen Chauffeur braucht.