Johanna von Koczian: Die Schauspielerin und Musikerin ist mit 90 Jahren verstorben

Das charismatische Berliner Multitalent Johanna von Koczian (1933-2024) ist gestorben. Sie wurde 90 Jahre alt.

Wie ihre ehemalige Agentin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bekannt gab, ist die Künstlerin Johanna von Koczian am Dienstag in Berlin im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen.

Unvergessen in "Single Bells"

Unvergessen ist ihre Darstellung der egozentrischen und steinreichen Großmutter Lilibet Treichl in der schrägen deutsch-österreichischen Weihnachtskomödie "Single Bells" (1997) von Regisseur Xaver Schwarzenberger (77).

In Koczians Filmografie finden sich außerdem die TV-Reihen "Die Landärztin" (2006-2013) und "Das Traumschiff", die beliebte Serie "Praxis Bülowbogen" (1987-1990) sowie mehrere "Tatort"- und "Der Kommissar"-Fälle. 1955 stieg Johanna von Koczian als damals noch dunkelhaarige Schönheit mit "Apoll von Bellac" ins Filmgeschäft ein.

Zuletzt war sie 2013 in "Danni Lowinski - Der letzte Tanz" und "In aller Freundschaft - Tanz mit dem Teufel" zu sehen.

Ein Berliner Multitalent

Von Koczian feierte zudem große Erfolge als Sängerin. Mit dem Schlager "Das bißchen Haushalt" (1977) trat sie unter anderem in der ZDF-Hitparade auf. Als Moderatorin führte sie durch die ZDF-Musikquiz-Sendung "Erkennen Sie die Melodie?". Zudem war die Mutter einer Tochter, Schauspielerin Alexandra von Koczian (geb. 1972), als Schriftstellerin tätig. Sie verfasste Kinder- und Jugendliteratur.

Etliche Preise erspielte Johanna von Koczian sich auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Mit dem ersten Theaterpreis wurde sie 1958 ausgezeichnet, mehrfach bekam sie den Goldenen Vorhang, zuletzt 2008. Ab 2017 lebte sie zurückgezogen in einem Berliner Pflegeheim.