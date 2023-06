John Goodman: 90 Kilo abgenommen! Fans erkennen den Hollywood-Star kaum wieder

Das Wichtigste in Kürze John Goodman ist ein erfolgreicher US-Schauspieler. Durch seine Rolle des Dan Conner in der Sitcom " Roseanne " wurde er weltberühmt.

Vor einigen Jahren sagte der Hollywoodstar seinem Gewicht erfolgreich den Kampf an.

Bei einem Event in Monaco war er nun kaum wiederzuerkennen. Alle Infos zu seinem Gewichtsverlust gibt es hier.

John Goodman litt in den vergangenen Jahrzehnten sehr unter seinem Gewicht. Er probierte mehrere Diäten aus, wurde aber immer wieder vom Jojo-Effekt eingeholt. Vor einigen Jahren beschloss er dann, sein Leben komplett umzukrempeln - mit Erfolg. Mittlerweile ist der "Roseanne"-Darsteller kaum mehr wiederzuerkennen.

John Goodman zieht in Monaco alle Blicke auf sich

Bei den 62. "Monte Carlo TV Festivals" brachte der 71-Jährige nun nicht nur seine Fans zum Staunen, sondern auch die Fotografen. Auf dem roten Teppich zog er alle Blicke auf sich. Kein Wunder, immerhin hat sich John Goodman in den vergangenen Jahren sehr verändert! Rund 90 Kilo soll er insgesamt abgenommen haben. Doch wie hat er das geschafft?

John Goodman bei den 62. "Monte Carlo TV Festivals" im Juni 2023. © picture alliance / abaca | Niviere David/ABACAPRESS.COM

Das ist John Goodmans Abnehm-Geheimnis

John Goodman brachte im Jahr 2010 knapp 180 Kilogramm auf die Waage und sagte seinem Gewicht daraufhin den Kampf an. Doch so richtig wollte es zunächst nicht klappen. Er startete zwar immer wieder verschiedene Diäten, doch mit dem Jojo-Effekt hatte der Hollywood-Star immer wieder Probleme. Gegenüber "ABC" erzählte er 2017: "Früher habe ich drei Monate Pause gemacht, 30 Kilo abgenommen, mich dann mit einem Sixpack Bier oder was auch immer belohnt und bin einfach zu meinen alten Gewohnheiten zurückgekehrt."

Doch im Jahr 2007 entschied sich der Schauspieler dazu, endlich die Reißleine zu ziehen und sein Leben komplett umzukrempeln.

Dieses Mal wollte ich es langsamer angehen, mich mehr bewegen, Sport machen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich es mir nicht mehr leisten kann, stillzusitzen. John Goodman, , 2017

So oft machte John Goodman während seiner Abnahme Sport

Er zog ein knallhartes Trainingsprogramm durch und arbeitete mit einem Personaltrainer zusammen. Wie "The Sun" berichtet, legte John Goodman dabei viel Wert darauf, täglich mindestens 10.000 Schritte zu gehen. Außerdem absolvierte er an sechs Tagen die Woche sowohl einmal morgens und einmal nachmittags ein 40-minütiges Cardiotraining.

Doch damit nicht genug: Um sein Abnehm-Ziel endlich erreichen zu können, stellte der Schauspieler auch seine Ernährung um und führte einen "mediterranen Ernährungsplan" ein. Dabei aß er hauptsächlich Fisch, Nüsse, Olivenöl, Gemüse und Obst. Zudem verzichtete er auf Alkohol. Über die Jahre hinweg gelang es John Goodman dadurch, insgesamt über 90 Kilo abzuspecken.

John Goodman feiert nach Abnehm-Erfolg auch berufliche Erfolge

Doch nicht nur privat läuft es für den 71-Jährigen seit seinem Gewichtsverlust rund. Im Jahr 2007 gewann er einen Emmy für seine Rolle in der Serie "Studio 60 on the Sunset Strip", 2012 wurde ihm der Screen Actor's Guild Award für seine Darbietung in dem Thriller "Argo" verliehen. Seit 2013 hat er sogar einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Und auch heute steht John Goodman mit seinen 71 Jahren noch regelmäßig vor der Kamera. 2019 wirkte er beispielsweise am Science-Fiction-Thriller "Captive State" mit. Seit 2018 spielt er außerdem in der "Roseanne"-Spin-off-Serie "The Conners" mit.