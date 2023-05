Johnny Depps Tochter frisch verliebt: Lily-Rose Depp ist jetzt mit DIESER Rapperin zusammen

Das Wichtigste in Kürze Lily Rose-Depp hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus.

Nun verkündet sie aber überglücklich: Sie ist frisch verliebt!

Alle Infos zu ihrer neuen Beziehung bekommst du hier.

Eigentlich hält sich Lily-Rose Depp über ihr Privatleben ziemlich bedeckt. Nun hat die Tochter von Johnny Depp aber eine große Überraschung für ihre Fans parat: Bei Instagram macht sie ihre neue Beziehung zur Rapperin 070 Shake öffentlich!

Lily-Rose Depp schwebt im Liebesglück

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Schauspielerin jetzt einen Schnappschuss, der sie innig mit der US-amerikanischen Rapperin 070 Shake zeigt. Auf dem Bild küssen sich die beiden leidenschaftlich und wirken total verliebt. In der Bildunterschrift verrät die Tochter von Johnny Depp auch, wie lange sie schon mit der Musikerin zusammen ist, die mit bürgerlichem Namen Danielle Balbuena heißt:

Vier Monate mit meinem Schwarm. Lily-Rose Depp, , 2023

Bereits im Februar kamen erste Gerüchte auf, dass zwischen dem Model und der "Escapism"-Interpretin etwas laufen soll. Wie "Page Six" berichtete, besuchten die beiden im Februar zusammen die Pariser Fashion Week. Bei dem Event sollen sie sehr vertraut gewirkt haben.

So reagieren die Fans auf das Liebes-Outing

Das Foto von Lily-Rose Depp und ihrer neuen Freundin sorgt in den sozialen Medien aktuell für viel Aufmerksamkeit. Auf Twitter freuen sich zahlreiche User:innen für das Paar. "Oh mein Gott, wie süß" und "Wow, was für ein schönes Paar", schwärmen nur zwei von vielen Nutzer:innen auf der Plattform.

Mit diesem Schauspieler war Lily-Rose Depp zuletzt zusammen

Über das Liebesleben von Lily-Rose Depp ist nicht viel bekannt. Sie achtet normalerweise stets bedacht darauf, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Bekannt ist, dass sie von 2018 bis 2020 eine On-off-Beziehung mit dem Hollywood-Star Timothée Chalamet führte. Die beiden lernten sich damals bei den Dreharbeiten zum Film "The King" kennen. Ihre Liebe war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt. Umso schöner, dass die 23-Jährige nun endlich wieder glücklich ist.